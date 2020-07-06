Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

Açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre memur ve emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. Buna göre, emekliler vatandaşları temmuz ayında 5.75 zam alacağı açıklandı. Diğer yandan memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Açıklanan verilere göre memur ve memur emeklisi vatandaşlar 1.75 oranında enflasyon farkı alacak. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlar ne zaman ödenecek? İşte tüm soruların cevapları Sabah Memurlar'da...
*Yeni zamlar ne kadar oldu?
Ocak 2020 ile Haziran 2020 sarasındaki 6 aylık enflasyon yüzde 5.75 oranında çıktı. Bu oran emeklilerin ve memurların alacakları zamları belirliyor.
*Zamlar herkese aynı mı uygulanacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranının aynen kendi maaşlarında zam olarak görüyorlar. Memur ve memur emeklileri ise daha önce toplu sözleşmeden kaynaklanan zamlarını alıyor. Bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon ise fark olarak yatırılıyor.
*Bu durumda kim ne kadar zam alacak?
Yukarıda anlattığımız sisteme göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon olan yüzde 5.75 oranında zam alacaklar. Maaşları yüzde 5.75 artacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 oranında zam alacak. Ocak zamları yüzde 4 olan memur ve memur emeklileri bunun üzerindeki 1.75'lik kısmı da fark olarak alacak. Dolayısıyla memur ve memur emeklilerinin de maaşları yüzde 5.75 oranında artacak
*Zam hesabı nasıl yapılıyor?
Zamlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin çıplak maaşlarına yapılıyor. Bu maaşlar yüzde 5.75 oranında artırılıyor. Ardından çıkan rakama yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memur ve memur emeklilerinde ise önce maaşa yüzde 4 toplu sözleşme zammı ekleniyor. Ardından çıkan rakama yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı ilave ediliyor. Memur emeklileri ayrıca çıkan son rakam üzerinden yüzde 4 oranında ek ödeme de alıyor.
*Çıplak maaş nasıl belirleniyor?
Emeklilerin çıplak maaşları ek ödeme ve diğer kesintiler hariç olan rakamdan oluşuyor. Bankaya yatan rakam ise ek ödeme ve varsa kesintiler sonrası ortaya çıkan miktar oluyor. Çıplak maaşınızı e-devlet üzerinden rahatlıkla görebilir SGK'dan bilgi alabilirsiniz.
*Diğer ödemelerin zamları nasıl belirleniyor?
Devletin yaptığı çeşitli sosyal ödemeler de yılda iki kez artırılıyor. Buna göre engelli maaşı, evde bakım maaşı 65 yaş aylığı gibi ödemeler de Temmuz ayından itibaren zamlı olarak ödenecek. Bu ödenekler memur maaş katsayısına gelen zam kadar artıyor. Bu katsayı artışı da memur ve memur emeklilerine yapılan zam kadar oluyor. Buna göre de bu ödeneklerin Temmuz artışı yüzde 5.75 oranında gerçekleşecek.
*Zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak?
Yeni zamlar Temmuz maaşlarından itibaren hak sahiplerine ödenecek. Bu yüzden temmuz maaşları zamlı yatırılacak. Ödeneklerde Temmuz ayı ile birlikte zamlı olarak verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'sinden 25'ine kadar olan maaş günlerinde zamlı maaşı alacak. Memurlar ise ayın 15'inde zamlı olarak maaşlarını hesaplarında görecek. Burada tek istisna memur emeklilerinde yaşanıyor. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında zam aldıkları için onların maaşları zamsız olarak yatırılacak. Aradaki fark ise bu ay içinde SGK tarafından açıklanan bir takvimde maaşlara eklenecek.
*Ek ödemeler de zamlandı mı?
Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor.
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.
*Yılda iki zam yapılıyor. Yeni zam ne zaman olacak?
Emekliler ve memurlar yılda iki zam alıyor, İlk zam yılın ilk ayında Ocak'ta yapılıyor. İkinci zam ise Temmuz'da yapılıyor. 2020 yılı için böylece ikinci zam yapılmış oldu. 6 ay sonra yanı 2021'iun ilk ayında yen zam yapılacak. 2020 yılında yapılan zamlara baktığımızda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 12.63 memur ve memur emeklileri için ise yüzde 11.56 kümülatif zam yapılmış oldu.
*Memurların aile yardımı nasıl artacak?
Çalışan memurlara maaşlarının yanında eş ve çocuk durumuna göre aile parası ödeniyor. Bu ödenekler de yüzde 5.75 oranında artırılacak. Memurların yeni aile yardımı paraları şöyle olacak
*Eş: 332,00 TL (eski) ---- 351,09 TL (yeni)
*Çocuk (0-6 yaş): --- 73,04 TL (eski) ---- 77,24 TL (yeni)
*Çocuk (6 yaş üstü): --- 36,52 TL (eski) ---- 38,62 TL (yeni)
TABAN AYLIKLAR
EMEKLİ MAAŞLARI
Bağkur Esnaf: Eski: 1784 TL -- Yeni: 1886 TL
SSK 2000 öncesi emekli: Eski: 2111 TL -- Yeni: 2233 TL
Memur emeklisi ( en az ): Eski: 2.661 --- Yeni: 2.814
Memur maaşı (en düşük) : Eski: 3.517 TL --- Yeni: 3.719 TL
MEMUR (Lisans - 9/1) : ESKİ: 4.264 --- YENİ: 4.509