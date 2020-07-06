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Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

6 aylık açıklandıktan sonra memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar da netleşmiş oldu. Önceki gün açıklanan enflasyon rakamı sonrasında milyonlarca emekli ve memurun yeni maaşları belli oldu. Zamlı maaşlar bu aydan itibaren hesaplarda olacak. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem zamla ilgili soruları Sabah Memurlar'a cevapladı. En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Yeni maaşlar ne zaman ödenecek? İşte merak edilen tüm soruları cevapları

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 6.7.2020 12:53 Son Güncelleme: 6.7.2020 13:01 ABONE OL
Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

Açıklanan 6 aylık oranına göre memur ve emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. Buna göre, emekliler vatandaşları temmuz ayında 5.75 alacağı açıklandı. Diğer yandan memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Açıklanan verilere göre memur ve memur emeklisi vatandaşlar 1.75 oranında enflasyon farkı alacak. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlar ne zaman ödenecek? İşte tüm soruların cevapları Sabah Memurlar'da...

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

*Yeni zamlar ne kadar oldu?

Ocak 2020 ile Haziran 2020 sarasındaki 6 aylık yüzde 5.75 oranında çıktı. Bu oran emeklilerin ve memurların alacakları zamları belirliyor.

*Zamlar herkese aynı mı uygulanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranının aynen kendi maaşlarında olarak görüyorlar. Memur ve memur emeklileri ise daha önce toplu sözleşmeden kaynaklanan zamlarını alıyor. Bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon ise fark olarak yatırılıyor.

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

*Bu durumda kim ne kadar zam alacak?

Yukarıda anlattığımız sisteme göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık olan yüzde 5.75 oranında alacaklar. Maaşları yüzde 5.75 artacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 oranında zam alacak. Ocak zamları yüzde 4 olan memur ve memur emeklileri bunun üzerindeki 1.75'lik kısmı da fark olarak alacak. Dolayısıyla memur ve memur emeklilerinin de maaşları yüzde 5.75 oranında artacak

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

*Zam hesabı nasıl yapılıyor?

Zamlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin çıplak maaşlarına yapılıyor. Bu maaşlar yüzde 5.75 oranında artırılıyor. Ardından çıkan rakama yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memur ve memur emeklilerinde ise önce maaşa yüzde 4 toplu sözleşme zammı ekleniyor. Ardından çıkan rakama yüzde 1.75 oranında farkı ilave ediliyor. Memur emeklileri ayrıca çıkan son rakam üzerinden yüzde 4 oranında ek ödeme de alıyor.

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

*Çıplak maaş nasıl belirleniyor?

Emeklilerin çıplak maaşları ek ödeme ve diğer kesintiler hariç olan rakamdan oluşuyor. Bankaya yatan rakam ise ek ödeme ve varsa kesintiler sonrası ortaya çıkan miktar oluyor. Çıplak maaşınızı e-devlet üzerinden rahatlıkla görebilir SGK'dan bilgi alabilirsiniz.

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

*Yeni maaşlar ne kadar süreyle ödenecek?

Yeni maaşlar bu yılın sonuna kadar devam edecek. Yıl sonunda yani Ocak 2021 tarihinde oluşan 6 aylık ile yeni bir daha yapılacak. Şu andaki zamlı maaşlar 6 ay boyunca devam edecek.

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

*Diğer ödemelerin zamları nasıl belirleniyor?

Devletin yaptığı çeşitli sosyal ödemeler de yılda iki kez artırılıyor. Buna göre engelli maaşı, evde bakım maaşı 65 yaş aylığı gibi ödemeler de Temmuz ayından itibaren zamlı olarak ödenecek. Bu ödenekler katsayısına gelen kadar artıyor. Bu katsayı artışı da memur ve memur emeklilerine yapılan zam kadar oluyor. Buna göre de bu ödeneklerin Temmuz artışı yüzde 5.75 oranında gerçekleşecek.

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

*Zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak?

Yeni zamlar Temmuz maaşlarından itibaren hak sahiplerine ödenecek. Bu yüzden temmuz maaşları zamlı yatırılacak. Ödeneklerde Temmuz ayı ile birlikte zamlı olarak verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'sinden 25'ine kadar olan maaş günlerinde zamlı maaşı alacak. Memurlar ise ayın 15'inde zamlı olarak maaşlarını hesaplarında görecek. Burada tek istisna memur emeklilerinde yaşanıyor. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için onların maaşları zamsız olarak yatırılacak. Aradaki fark ise bu ay içinde SGK tarafından açıklanan bir takvimde maaşlara eklenecek.

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

*Ek ödemeler de zamlandı mı?

Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor.

Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

*Yılda iki zam yapılıyor. Yeni zam ne zaman olacak?

Emekliler ve memurlar yılda iki alıyor, İlk zam yılın ilk ayında Ocak'ta yapılıyor. İkinci zam ise Temmuz'da yapılıyor. 2020 yılı için böylece ikinci zam yapılmış oldu. 6 ay sonra yanı 2021'iun ilk ayında yen zam yapılacak. 2020 yılında yapılan zamlara baktığımızda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 12.63 memur ve memur emeklileri için ise yüzde 11.56 kümülatif zam yapılmış oldu.

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

*Memurların aile yardımı nasıl artacak?

Çalışan memurlara maaşlarının yanında eş ve çocuk durumuna göre aile parası ödeniyor. Bu ödenekler de yüzde 5.75 oranında artırılacak. Memurların yeni aile yardımı paraları şöyle olacak

*Eş: 332,00 TL (eski) ---- 351,09 TL (yeni)

*Çocuk (0-6 yaş): --- 73,04 TL (eski) ---- 77,24 TL (yeni)

*Çocuk (6 yaş üstü): --- 36,52 TL (eski) ---- 38,62 TL (yeni)

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ MAAŞLARI

Bağkur Esnaf: Eski: 1784 TL -- Yeni: 1886 TL

SSK 2000 öncesi emekli: Eski: 2111 TL -- Yeni: 2233 TL

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

Memur emeklisi ( en az ): Eski: 2.661 --- Yeni: 2.814

Memur maaşı (en düşük) : Eski: 3.517 TL --- Yeni: 3.719 TL

MEMUR (Lisans - 9/1) : ESKİ: 4.264 --- YENİ: 4.509

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Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?
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