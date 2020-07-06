Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

*Diğer ödemelerin zamları nasıl belirleniyor?

Devletin yaptığı çeşitli sosyal ödemeler de yılda iki kez artırılıyor. Buna göre engelli maaşı, evde bakım maaşı 65 yaş aylığı gibi ödemeler de Temmuz ayından itibaren zamlı olarak ödenecek. Bu ödenekler memur maaş katsayısına gelen zam kadar artıyor. Bu katsayı artışı da memur ve memur emeklilerine yapılan zam kadar oluyor. Buna göre de bu ödeneklerin Temmuz artışı yüzde 5.75 oranında gerçekleşecek.