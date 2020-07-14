SON DAKİKA: Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman olacak? Promosyon ücretleri...

EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI NELERDİR?

Emekliler için 2017 yılında getirilen promosyon alma hakkında şart 3 yıl boyunca maaş alınan bankayı değiştirmemek idi. Daha önce 300, 375 ve 450 TL olarak üç rakam ödenirken bu miktarlar bu yılki promosyon ile birlikte artmış durumda.

Dolayısıyla 2017 yılında yasa çıktıktan sonra bankalardan promosyon alan tüm emekliler bu yıl ikinci paralarını hem de daha yüksek miktardan alma hakkına kavuştu. Bunu ister aynı bankadan isterse bankasını değiştirerek yapabilecekler. Zaten bankalar son zamanlarda bu konuda çok fazla kampanya ve tanıtım yapıyor. ancak tabi içlerinin iyi incelenmesi gerekir.