Erken emeklilik için iki formül! Erken emeklilikten kimler yararlanabilir?

SİGORTADAN ÖNCE OLMALI

Erkeklerin borçlandıkları askerlik süreleri onlara hem gün kazandırıyor hem de işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olma imkanı tanıyor. Yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askerlik yap/an birisi bu süreleri ister tamamını ister bir kısmını satın aldığında işe giriş tarih o kadar gün geriye gidiyor. Dolayısıyla 1 yıl daha önce emekli imkanı doğuyor. Bu borçlanma işe giriş tarihinize göre belirlendiği için bazen 1 ay bazen 10 ay borçlanmanız gerekiyor.

Eğer askerliği sigortadan sonra yaptıysanız bu kez eksik günlerinizi tamamlamak için de borçlanıyorsunuz. Yedek subay olarak askerlik yapanlar acemilikte geçen süreleri borçlanırken asteğmen olarak yapılan günler 4c kapsamında sayılıyor. Üstelik 1 yıllık asteğmenlik süresinde 3 ay Fiili Hizmet Zammı kazanılıyor ve emeklilik geri çekilebiliyor. Bu konunun detaylarını bu köşede yazmıştık arzu eden okurlarımız yeniasir.com.tr adresinden bulabilir.