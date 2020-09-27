Erken emeklilik için iki formül! Erken emeklilikten kimler yararlanabilir?

Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken yasalarımız bazı erken emeklilik imkanlarını da sunuyor. Bunlardan en önemlileri ise kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik borçlanması.
Burada kullandığımız 'borçlanma' tabiri aslında sizin gün satın almanız anlamında kullanılıyor. Belli miktar para ödeyerek askerlikte ve doğum sonrası geçen süreleri satın alarak sigortalı çalışmış gibi emeklilik hesabında kullanabiliyorsunuz.
SİGORTADAN ÖNCE OLMALI
Erkeklerin borçlandıkları askerlik süreleri onlara hem gün kazandırıyor hem de işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olma imkanı tanıyor. Yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askerlik yap/an birisi bu süreleri ister tamamını ister bir kısmını satın aldığında işe giriş tarih o kadar gün geriye gidiyor. Dolayısıyla 1 yıl daha önce emekli imkanı doğuyor. Bu borçlanma işe giriş tarihinize göre belirlendiği için bazen 1 ay bazen 10 ay borçlanmanız gerekiyor.
Eğer askerliği sigortadan sonra yaptıysanız bu kez eksik günlerinizi tamamlamak için de borçlanıyorsunuz. Yedek subay olarak askerlik yapanlar acemilikte geçen süreleri borçlanırken asteğmen olarak yapılan günler 4c kapsamında sayılıyor. Üstelik 1 yıllık asteğmenlik süresinde 3 ay Fiili Hizmet Zammı kazanılıyor ve emeklilik geri çekilebiliyor. Bu konunun detaylarını bu köşede yazmıştık arzu eden okurlarımız yeniasir.com.tr adresinden bulabilir.
ANNELİK BÜYÜK AVANTAJ
Kadınlar için ise annelik erken emeklilik imkanı sunuyor. Burada askerliktekinin tersine doğumun sigorta olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Sigorta olunduktan sonra doğun üç çocuk için borçlanma yapılarak 2160 gün yani 6 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor. Bu kadar gün satın alınırken bu sürelerde çalışmamak ve doğan çocukların da yaşıyor olması gerekiyor. Eğer yaşı ve yılı dolmuş bir anne 2160 gün daha çalışması gerekirken borçlanma yaparsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bunun dışında doğum borçlanması işe giriş tarihini öne çekmiyor ancak prim tamamlamaya fırsat sunuyor. Ne kadar eksik priminiz varsa o kadar borçlanma yapılabiliyor.
Öte yandan engelli çocuğu olan anneler içinde erken emeklilik imkanı bulunuyor. O annelerin 2008 sonrası çalışmalarına 4'te 1 oranında prim ekleniyor ve yaştan düşülüyor.