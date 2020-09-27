Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri EMEKLİ Haberleri Erken emeklilik için iki formül! Erken emeklilikten kimler yararlanabilir?

için iki formül! Erken emeklilikten kimler yararlanabilir?

Borçlanan erken emekli olur! için formül arayanlara borçlanma sistemi yardım ediyor. Erkekler askerlik kadınlar ise doğum borçlanması ile erkenden emekli olabiliyor. Sabah gazetesi yazarı borçlanarak erken emekli olmanın yöntemini yazdı…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 27.9.2020 15:20 Son Güncelleme: 27.9.2020 15:24 ABONE OL
Erken emeklilik için iki formül! Erken emeklilikten kimler yararlanabilir?

Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken yasalarımız bazı imkanlarını da sunuyor. Bunlardan en önemlileri ise kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik borçlanması.

Erken emeklilik için iki formül! Erken emeklilikten kimler yararlanabilir?

Burada kullandığımız 'borçlanma' tabiri aslında sizin gün satın almanız anlamında kullanılıyor. Belli miktar para ödeyerek askerlikte ve doğum sonrası geçen süreleri satın alarak sigortalı çalışmış gibi emeklilik hesabında kullanabiliyorsunuz.

Erken emeklilik için iki formül! Erken emeklilikten kimler yararlanabilir?

SİGORTADAN ÖNCE OLMALI

Erkeklerin borçlandıkları askerlik süreleri onlara hem gün kazandırıyor hem de işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olma imkanı tanıyor. Yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askerlik yap/an birisi bu süreleri ister tamamını ister bir kısmını satın aldığında işe giriş tarih o kadar gün geriye gidiyor. Dolayısıyla 1 yıl daha önce emekli imkanı doğuyor. Bu borçlanma işe giriş tarihinize göre belirlendiği için bazen 1 ay bazen 10 ay borçlanmanız gerekiyor.

Eğer askerliği sigortadan sonra yaptıysanız bu kez eksik günlerinizi tamamlamak için de borçlanıyorsunuz. Yedek subay olarak askerlik yapanlar acemilikte geçen süreleri borçlanırken asteğmen olarak yapılan günler 4c kapsamında sayılıyor. Üstelik 1 yıllık asteğmenlik süresinde 3 ay Fiili Hizmet Zammı kazanılıyor ve emeklilik geri çekilebiliyor. Bu konunun detaylarını bu köşede yazmıştık arzu eden okurlarımız yeniasir.com.tr adresinden bulabilir.

Erken emeklilik için iki formül! Erken emeklilikten kimler yararlanabilir?

ANNELİK BÜYÜK AVANTAJ

Kadınlar için ise annelik imkanı sunuyor. Burada askerliktekinin tersine doğumun sigorta olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Sigorta olunduktan sonra doğun üç çocuk için borçlanma yapılarak 2160 gün yani 6 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor. Bu kadar gün satın alınırken bu sürelerde çalışmamak ve doğan çocukların da yaşıyor olması gerekiyor. Eğer yaşı ve yılı dolmuş bir anne 2160 gün daha çalışması gerekirken borçlanma yaparsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bunun dışında doğum borçlanması işe giriş tarihini öne çekmiyor ancak prim tamamlamaya fırsat sunuyor. Ne kadar eksik priminiz varsa o kadar borçlanma yapılabiliyor.

Öte yandan engelli çocuğu olan anneler içinde erken emeklilik imkanı bulunuyor. O annelerin 2008 sonrası çalışmalarına 4'te 1 oranında prim ekleniyor ve yaştan düşülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erken emeklilik için iki formül! Erken emeklilikten kimler yararlanabilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA