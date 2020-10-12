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İkinci formülü? Bilinmesi gereken şartları 'da

İkinci şartları nelerdir? Kimler ikinci emeklilik hakkı kazanabilir? Maaş artırımı olur mu gibi soruları cevapları 'da.... Türkiye'de emeklilerin çalışmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Peki bu çalışmalar ikinci bir emeklilik sağlar mı? Sabah gazetesi yazarı bu sorunun cevabını verdi…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:51 Son Güncelleme: 12.10.2020 17:07 ABONE OL
İkinci emeklilik formülü? Bilinmesi gereken şartları Sabah Memurlar'da

Milyonlarca çalışan emekli olacağı tarihi merak ediyor ve bunun hesabını yapıyor. Aynı zamanda çalışanların merak ettiği diğer bir konu ise tazminat. Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli bulunuyor. Bunların bir kısmı ise çalışmaya devam ediyor ve hem emekli maaşını hem de çalıştığı işyerindeki ücreti alıyor. Türkiye'de yasalar emeklilerin çalışmalarına izin veriyor. Yani bir kişi emekli olduktan sonra isterse özel sektörde tekrar çalışabiliyor ve emekli maaşı kesilmiyor. Ancak memur olduğu zaman emekli maaşı kesiliyor. Yine malulen emekli olanlar çalışmaya başladıklarında aylıkları kesiliyor. Engelli olup vergi indirimi ile emekli olanlar ise maaşları kesilmeden çalışabiliyorlar. Bunun dışında bir engel bulunmuyor.

İkinci emeklilik formülü? Bilinmesi gereken şartları Sabah Memurlar'da

Burada en çok soruların başında 'emekli olduktan sonra çalışanların maaşlarının artıp artmayacağı' geliyor. Yine çalışan emeklilerin ikinci bir elde edip etmeyeceği de merak ediliyor.

İkinci emeklilik formülü? Bilinmesi gereken şartları Sabah Memurlar'da

MAAŞ ARTIRIMI OLMAZ

Öncelikle belirtelim emekli olduktan sonra kaç yıl çalışırsanız çalışın emekli maaşınızda bir artış olmaz. Ayrıca bu çalışmalarda ödenen primler size ikinci bir imkanı da vermez. Çalışan emekliler için ödenen primler emeklilik primleri olmuyor. Ancak çalışan emeklilerin ikinci bir tazminat alma hakları bulunuyor.

İkinci emeklilik formülü? Bilinmesi gereken şartları Sabah Memurlar'da

1 YIL ÇALIŞMAK ŞART

Emekli olduklarında işten ayrılan emekliler eğer son işyerinde en az 1 yıl çalışmışlarsa için istifa ettiklerinde tazminatlarını alıyorlar. Bu emekliler aynı işyerinde ya da farklı bir işyerinde tekrar çalışmaya başladıklarında yine en az 1 yıl çalışmak kaydıyla ve işten tazminat alacak şekilde ayrılmaları halinde ( Kendi istek ve kusurları dışında ayrılmak) ikinci bir tazminatı da hak ediyorlar.

İkinci emeklilik formülü? Bilinmesi gereken şartları Sabah Memurlar'da

10 YIL YETİYOR

Yukarıda çalışan emeklilerin ikinci bir şansının hiç olmadığını söylemiştik. Yani çalışma ikinci bir emeklilik hakkı vermiyor. Ancak Burada farklı bir alternatif de bulunuyor. O da Bireysel Emeklilik Sistemi(BES). Tamamen kendi isteğinizle girdiğiniz BES size 10 yıl ve 56 yaş şartıyla ikinci bir emeklilik fırsatı da sunuyor. Üstelik burada prim miktarlarını da siz belirliyorsunuz. İsterseniz artırıyor isterseniz düşürüyorsunuz. Bir başka avantajı ise devlet katkısı. Sizin yatırdığınız her katkı payının yüzde 25'i kadarını da devlet ekmiyor. Böylece paranız yüzde 25 değer kazanırken ayrıca değişik fonlarda değerlendirildiği için de artıyor. Üstelik bu fonları siz belirleyebiliyorsunuz. Tercihinize göre faizli ya da faizsiz seçenekler de sunuluyor.

İkinci emeklilik formülü? Bilinmesi gereken şartları Sabah Memurlar'da

BES için emekli olmak ya da çalışmak da gerekmiyor. Herkes BES'e girerek tasarruflarını ileride toplu paraya ya da emekli maaşına dönüştürebilir. 45 yaş altı çalışanlar ise maaşlarıyla bu sisteme girerek üçlü bir devlet desteğinden de yararlanıyor.

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İkinci emeklilik formülü? Bilinmesi gereken şartları Sabah Memurlar'da
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