İkinci emeklilik formülü? Bilinmesi gereken şartları Sabah Memurlar'da

10 YIL YETİYOR

Yukarıda çalışan emeklilerin ikinci bir emeklilik şansının hiç olmadığını söylemiştik. Yani çalışma ikinci bir emeklilik hakkı vermiyor. Ancak Burada farklı bir alternatif de bulunuyor. O da Bireysel Emeklilik Sistemi(BES). Tamamen kendi isteğinizle girdiğiniz BES size 10 yıl ve 56 yaş şartıyla ikinci bir emeklilik fırsatı da sunuyor. Üstelik burada prim miktarlarını da siz belirliyorsunuz. İsterseniz artırıyor isterseniz düşürüyorsunuz. Bir başka avantajı ise devlet katkısı. Sizin yatırdığınız her katkı payının yüzde 25'i kadarını da devlet ekmiyor. Böylece paranız yüzde 25 değer kazanırken ayrıca değişik fonlarda değerlendirildiği için de artıyor. Üstelik bu fonları siz belirleyebiliyorsunuz. Tercihinize göre faizli ya da faizsiz seçenekler de sunuluyor.