4 aylık enflasyon belli oldu! Memura ve emekliye fark göründü... En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜİK AÇIKLAMA YAPTI

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Ekim ayında yüzde 2.3 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 11.89 olarak açıklandı. Bu verinin ardından Haziran ayından bu yana geçen 4 aylık enflasyon oranı da yüzde 4.62 olarak hesaplandı.

ZAMLAR FARKLI HESAPLANIYOR

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.