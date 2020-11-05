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4 aylık belli oldu! Memura ve emekliye fark göründü... En düşük maaşı ne kadar olacak?

Yıl sonuna doğru gelirken her ay açıklanan oranına göre de memur ve emekliye ödenecek olan enflasyon farkı da netleşmeye başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık oran belli oldu. Yüzde 4,62’nin üzerine Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek. Memurlar ve memur emeklisi ayrıca fark alacak. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memurun zam oranlarının detaylarını yazdı. En düşük maaşı ne kadar olacak?

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 5.11.2020 17:16 Son Güncelleme: 5.11.2020 17:27 ABONE OL
4 aylık enflasyon belli oldu! Memura ve emekliye fark göründü... En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyon memurun zam oranlarını belli edecek oranları belli olmaya başladı. Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 4 aylık veri de belli oldu.

4 aylık enflasyon belli oldu! Memura ve emekliye fark göründü... En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜİK AÇIKLAMA YAPTI

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Ekim ayında yüzde 2.3 olurken yıllık ise yüzde 11.89 olarak açıklandı. Bu verinin ardından Haziran ayından bu yana geçen 4 aylık enflasyon oranı da yüzde 4.62 olarak hesaplandı.

ZAMLAR FARKLI HESAPLANIYOR

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

4 aylık enflasyon belli oldu! Memura ve emekliye fark göründü... En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

İKİ VERİ DAHA EKLENECEK

Yüzde 4.62 oranındaki 4 aylık oranına Kasım ve Aralık Aylarının enflasyon oranları da eklendikten sonra kesin rakam belli olacak. Ancak bu iki ayın enflasyon rakamı belli olmadan memur ve memur emeklilerinin zamlarına ilaveten enflasyon farkı alacakları da kesinleşmiş oldu. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. 3 Ocak'ta açıklanacak son rakam ile 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da kesinleşecek.

4 aylık enflasyon belli oldu! Memura ve emekliye fark göründü... En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

YILDA İKİ ZAM

Emekliler ve memurler her yıl iki kez maaşlarında zam görüyor. Bu zamlar SSK ve Bağ-Kur'lular için 6 aylık oranı kadar gerçekleşiyor. Memurlar ve Memur emeklileri ise Toplu Sözleşme'de belirlenen oranlarda zam alırken enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor. Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaş alıyor.

Zam oranı memurlar için sadece maaşa değil aile ve çocuk paralarına da yansıtılıyor.

4 aylık enflasyon belli oldu! Memura ve emekliye fark göründü... En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

KAÇ LİRA OLACAK

Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurlarda 2 bin 814 lira seviyesinde bulunuyor. Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş esnafta bin 973, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 336, memur emeklilerinde 2 bin 916 liraya çıkacak.

4 aylık enflasyon belli oldu! Memura ve emekliye fark göründü... En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ --- MEVCUT --- ZAMLI

Bağ-Kur esnaf --- 1.886,70 ---1.973,87

SSK (2000 öncesi emekli olan) --- 2.233,08 --- 2.336,25

Memur --- 2.814,37 --- 2.916,25

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4 aylık enflasyon belli oldu! Memura ve emekliye fark göründü... En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
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