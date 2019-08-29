POMEM 25. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor? Polis Akademisi puanı düştü mü? Başvuru nasıl yapılır?

POMEM 25. Dönem başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı polis olmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 bin 500 polis alımı yapılacağı duyurulmuş ve bu durum polis adaylarını heyecanlandırmıştı. Bugün açıklanan KPSS sınavından sonra POMEM 25. Dönem başvuruları hakkında araştırmalar oldukça arttı. Peki, POMEM KPSS puanı düştü mü? Polis Akademisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

POMEM 25. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Polis Akademisi alımının ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. POMEM alımı başvuru şartları nedir?