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25. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor? puanı düştü mü? Başvuru nasıl yapılır?

25. Dönem başvuru tarihi polis olma hayali kuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Polis Akademisine çevrildi. Bugün açıklanan KPSS puanları ile POMEM başvurusu yapmak isteyen binlerce aday polis olabilmek için gerekli taban puanları araştırıyor. Peki, POMEM 25. Dönem başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler olacak? düştü mü? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 29.8.2019 14:40
POMEM 25. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor? Polis Akademisi puanı düştü mü? Başvuru nasıl yapılır?

25. Dönem başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı polis olmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 bin 500 yapılacağı duyurulmuş ve bu durum polis adaylarını heyecanlandırmıştı. Bugün açıklanan sınavından sonra POMEM 25. Dönem başvuruları hakkında araştırmalar oldukça arttı. Peki, düştü mü? başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

POMEM 25. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Polis Akademisi alımının ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. POMEM alımı başvuru şartları nedir?

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POMEM 25. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor? Polis Akademisi puanı düştü mü? Başvuru nasıl yapılır?
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