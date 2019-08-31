Bekçilik eğitimi nerede ve nasıl yapılır, ne kadar sürer?

Yazılı sınavda başarılı olup seçim aşamalarında mülakatlarda beklentileri karşılayan ve bekçi olmaya hak kazanıp eğitime davet edilen adaylara POMEM tarafından eğitim verilir. Eğitim sürecinde adaylara; ihtiyaç duydukları üniforma, palaska, kılıf ve benzeri tüm teçhizatlar POMEM tarafından tahsis edilir. Fakat eğitim merkezlerinin büyük bir çoğunluğunda eğitim sırasında bekçi üniforması giyilmez. Bunun yerine sivil kıyafet, hatta eşofman giymek serbest olur. Fakat yine de en doğru ve detaylı bilgiyi, eğitim görülecek olan eğitim merkezini arayarak edinmek daha sağlıklı olur. Kıyafet yönetmeliği, tamamen eğiti merkezlerinin kendi inisiyatifindedir.

BEKÇİLİK EĞİTİMİ NASILDIR?

Bekçi adaylarının POMEM eğitim merkezlerinde gördükleri eğitim sürecinde üç temel konunun üzerinde durulur. Bu üç konu; genel mesleki bilgiler, meslek mevzuatı, silah ve atış bilgisi şeklinde listelenir. Eğitimin iki haftasında adaylara, genel mesleki bilgiler üzerine eğitim verilir. Bu iki haftalık sürecin ardından mevzuat bilgileri ve silah eğitimleri başlar. Bekçi adaylar, üstlerine zimmetlenen silahları ile tıpkı askeri eğitimlerde olduğu gibi gece ve gündüz atış talimi görürler. Çeşitli mesafelerden yapılan atış talimi eğitimleri sırasında her bir adayın en çok 20 tane mermi kullanmasına izin verilir.

Mevzuat eğitimi sürecinde adaylara, bekçilerin görev alanları ve yetkileri, görev ve sorumlulukları, karşılaştıkları olağan ve olağan dışı durumlara vermeleri gereken tepki gibi konularda eğitim verilir.

BEKÇİLİK EĞİTİMİ NEREDE YAPILIR?

Bekçi adayları, ikamet ettikleri şehirde bulunan POMEM'lerde eğitim görürler. Hemen her ilde POMEM bulunurken, POMEM bulunmayan illerde ikamet eden adaylar ise en yakın eğitim merkezinde eğitim görür.

BEKÇİLİK EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?

Bekçi eğitimleri, toplada 20 iş günü kadar sürüyor. Hafta sonu tatilleri ve tatil olması muhtemel resmi günleri de hesaba katarsak, eğitim sürecinin 30-35 günlük bir süreye denk geldiğini söylemek mümkün. Eğitimlerde adayların, devam zorunluluğu bulunuyor. Mazereti olmayan devamsızlık yapan ve eğitimlere katılmayan adaylar bekçi olma şansı kayboluyor.