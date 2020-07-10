ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (87. Temel Eğitim - 63. Yenileme Eğitimi Sınavı) Özel Güvenlik 2020 ÖGG sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları için milyonların bekleyişi sürüyor. Binlerce Özel Güvenlik adayının katılım sağladığı bu sınav 21 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. Bu kapsamda sınavın soru ve cevapları da kısa zamanda adayların erişimine açıldı. Temmuz ayına gelinmesi ile beraber ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Peki, Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavı ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sınav talimatı içerisinde yer alan bilgiler baz alındığında sonuçların 10 Temmuz tarihinde açıklanacağı ön görülürken adayların araştırmaları da sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. ÖGG sonuçları için bekleyiş ise sürüyor…