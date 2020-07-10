ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (87. Temel Eğitim - 63. Yenileme Eğitimi Sınavı) Özel Güvenlik 2020 ÖGG sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları için milyonların bekleyişi sürüyor. Binlerce Özel Güvenlik adayının katılım sağladığı bu sınav 21 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. Bu kapsamda sınavın soru ve cevapları da kısa zamanda adayların erişimine açıldı. Temmuz ayına gelinmesi ile beraber ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Peki, Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavı ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sınav talimatı içerisinde yer alan bilgiler baz alındığında sonuçların 10 Temmuz tarihinde açıklanacağı ön görülürken adayların araştırmaları da sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. ÖGG sonuçları için bekleyiş ise sürüyor…
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sınav talimatı içerisinde yer alan bilgilere bakıldığında ÖGG sınav sonuçlarının 10 Temmuz tarihinde açıklanması planlanılıyor.
Sınav sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir
SINAV SONUCU İTİRAZI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar 13 Temmuz ve 17 Temmuz tarihleri aralığında sınav itirazlarını yapabilecekler.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.