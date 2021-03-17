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Giriş Tarihi: 17.3.2021 08:03 Son Güncelleme: 17.3.2021 08:03

Gözler PA'da! 27. Dönem sınav tarihi belli oldu mu, Polislik sınavı ne zaman yapılacak?

Gözler PA'da! 27. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu, Polislik sınavı ne zaman yapılacak?

Binlerce adayın polislik sınavı için geri sayımı başladı. 27. Dönem kapsamında adaylar ilk olarak 8-24 Aralık tarihlerinde başvurularını tamamlamış ve ardından ön sağlık kontrollerine katılmışlardı. Şimdilerde binlerce aday ’ndan gelecek olan açıklamayı bekleyişe geçti. Bu noktada “27. Dönem POMEM polislik sınavı ne zaman yapılacak?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Polislik sınavları için henüz bir tarih açıklaması ise bulunmuyor.

POMEM başvurularının ardından polis alımı kapsamında süreç devam ediyor. Bu kapsamda ilk iki aşamayı geçen vatandaşlar bilindiği üzere polislik sınavına katılım sağlayacak. Adaylar mülakat sınav komisyonunun karşısına çıkacak. Bu noktada "27. Dönem POMEM Polislik sınavı ne zaman yapılacak?" binlerce adayın gün içerisinde yanıt aradığı sorular arasında yer almaya devam ediyor. Polislik sınavı için henüz tarih bilinmezken adaylar 15 Şubat tarihinde ön sağlık kontrollerinden geçmişti.

POLİSLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, 27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

27. Dönem POMEM polis alımı kapsamında ön sağlık kontrollerinden geçen adaylar şimdi ise polislik sınavına katılım sağlayacakları günü iple çekiyor. Bilindiği üzere 8 - 24 Aralık 2020 tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından ön sağlık kontrolleri yapılmıştı.

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27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sınavları tarihleri açıklandığında haberimizde detaylara ulaşabilirsiniz...

SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

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Gözler PA'da! 27. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu, Polislik sınavı ne zaman yapılacak?
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