Polislik sınavı ne zaman yapılacak, 27. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu? Gözler Polis Akademisi'nde!

27. Dönem POMEM alımları kapsamında polis olmak isteyen binlerce vatandaş 8 - 24 Aralık tarihleri aralığındaki başvurularının ardından ön sağlık kontrollerine katılım sağlamıştı. Bu noktada "Polislik sınavı ne zaman yapılacak, 27. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu?" sorusu internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. 27. Dönem POMEM sınav tarihleri için gözler Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesindeki duyuru ekranına çevrildi.

POLİSLİK SINAVI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM alımları kapsamında düzenlenecek olan polislik sınav tarihi binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Bilindiği üzere 8 - 24 Aralık tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından sağlık kontrolleri yapılmıştı. Şimdi ise gözler fiziki yeterlilik sınavının düzenleneceği o tarihe çevrildi.