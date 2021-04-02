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Giriş Tarihi: 2.4.2021 14:25

başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 Bekçi alım ilanları İŞKUR ile yayımlandı!

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 Bekçi alım ilanları İŞKUR ile yayımlandı!

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan 2021 ilanları şartları ve başvuru tarihleri gibi detaylarla binlerce adayın gündemine geliyor. İstanbul, Aydın, İzmir, Kocaeli, Denizli, Bursa, Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Manisa, Uşak gibi birçok ilde gerçekleştirilecek olan alımlarda İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olma şartı aranıyor. Öte yandan binlerce kişi “2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR bekçi alımı ilanlarına dair merak edilen tüm detaylar…

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar sürüyor. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan alımlar yayımlanan ilanlara göre birçok farklı ilde gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek olan personellerde belirli şartlar aranacak. Bu kapsamda "Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bekçi olmayı planlayan vatandaşlar, bekçilik ilanlarını yakından takip ediyor.

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yayımlanan ilanlara göre bekçi alımı başvuruları İŞKUR'un https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden ve ya ALO 170 hattı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda adaylar belirlenen şartları göz önünde bulundurarak kendi bilgileriyle beraber başvurularını gerçekleştiriyor. İstanbul, Aydın, İzmir, Kocaeli, Denizli, Bursa, Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Manisa, Uşak gibi birçok ilde istihdam edilecek olan personellerle ilgili ilanlar İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayımlanıyor.

PA ile 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR Bekçi alım ilanlarını yayımladı!

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan bekçi alımı genel başvuru şartları şöyle:

T.C. Vatandaşı olmak,
İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, (Mezuniyet derecesi, ilanlara göre değişebilir)

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, maaşları ne kadar?

18 yaşını tamamlamış olmak,
Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımaları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

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Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 Bekçi alım ilanları İŞKUR ile yayımlandı!
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