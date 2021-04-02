Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 Bekçi alım ilanları İŞKUR ile yayımlandı!

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar sürüyor. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan alımlar yayımlanan ilanlara göre birçok farklı ilde gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek olan personellerde belirli şartlar aranacak. Bu kapsamda "Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bekçi olmayı planlayan vatandaşlar, bekçilik ilanlarını yakından takip ediyor.

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yayımlanan ilanlara göre bekçi alımı başvuruları İŞKUR'un https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden ve ya ALO 170 hattı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda adaylar belirlenen şartları göz önünde bulundurarak kendi bilgileriyle beraber başvurularını gerçekleştiriyor. İstanbul, Aydın, İzmir, Kocaeli, Denizli, Bursa, Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Manisa, Uşak gibi birçok ilde istihdam edilecek olan personellerle ilgili ilanlar İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayımlanıyor.