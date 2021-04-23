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Giriş Tarihi: 23.4.2021 14:18

Gözler PA'da! Polislik sınavı ne zaman yapılacak, 27. Dönem sınav tarihi belli oldu mu?

Gözler PA'da! Polislik sınavı ne zaman yapılacak, 27. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu?

27. Dönem alımları kapsamında polis olmak isteyen binlerce vatandaş 8-24 Aralık 2020 tarihleri aralığındaki başvuru işlemlerini gerçekleştirmiş ardından ise ön sağlık kontrollerine katılım sağlamıştı. Bu noktada "2021 Polislik sınavı ne zaman yapılacak, 27. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu?" sorusu internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. 27. Dönem POMEM sınav tarihleri için gözler resmi sitesinden yayımlanacak duyuruda!

Ön sağlık kontrolü sonrası adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılım sağlamak için gün sayıyor. Polis olma hayali kuran binlerce vatandaşın katılım sağladığı 27. Dönem POMEM kapsamında düzenlenecek 2021 polislik sınavı için halen bir tarih açıklaması gelmedi. Bu noktada "Polislik sınavı ne zaman yapılacak, 27. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden duyurulması beklenen POMEM polislik sınav tarihlerinin kısa zaman içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.

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27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sınavları tarihleri açıklandığında haberimizde detaylara ulaşabilirsiniz...

SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

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Gözler PA'da! Polislik sınavı ne zaman yapılacak, 27. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu?
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