27. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihi sorgulama ekranı: PA ile POMEM polislik sınavı (fiziki yeterlilik) sınav yerleri nasıl sorgulanır?

27. Dönem POMEM sınav tarihi ve yerleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi resmi sitesi üzerinde detaylar paylaşılmıştı. Uzunca bir süredir beklenen bu açıklamanın ardından adayların heyecan dolu bekleyişi son buldu. Bu kapsamda "27. Dönem POMEM polislik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır, sınav ne zaman yapılacak?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Binlerce aday polislik sınav tarihine ilişkin yayımlanan duyuruya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 27. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama ekranı ve Polis Akademisi tarafından gelen o açıklama…
27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Polis Akademisi Başkanlığı, 27. Dönem sınav yerlerini bildirdi. Fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar için sınav yerleri ve tarihleri açıklandı. Polis Akademisi, ''27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri'' açıklamasında bulundu.
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SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.