27. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihi sorgulama ekranı: PA ile POMEM polislik sınavı (fiziki yeterlilik) sınav yerleri nasıl sorgulanır?

27. Dönem POMEM sınav tarihi ve yerleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi resmi sitesi üzerinde detaylar paylaşılmıştı. Uzunca bir süredir beklenen bu açıklamanın ardından adayların heyecan dolu bekleyişi son buldu. Bu kapsamda "27. Dönem POMEM polislik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır, sınav ne zaman yapılacak?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Binlerce aday polislik sınav tarihine ilişkin yayımlanan duyuruya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 27. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama ekranı ve Polis Akademisi tarafından gelen o açıklama…