26. Dönem POMEM eğitim sonu sınav tarihi belli oldu! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

Son olarak Polis Akademisi 26. Dönem POMEM eğitim sonu sınav tarihi açıklamasında bulunmuştu. Bu son dakika gelişmesiyle beraber polis olmak isteyen binlerce adayın gözü 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunu gündeme taşıdı. Bilindiği üzere genel olarak başvurular yıl sonunda alınıyor. Buna göre; Bu sene 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak, eğitim sonu sınavları ne zaman? İşte tüm gelişmeler ve yayımlanan duyurulara dair detaylar…
SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI!
Polis Akademisi duyurdu:
"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği, 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;
15-17 Haziran 2021 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır. Anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur."
28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz döneme ilişkin başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı. 28. Dönem başvurularının da aynı tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.