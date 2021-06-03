26. Dönem POMEM eğitim sonu sınav tarihi belli oldu! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

Son olarak Polis Akademisi 26. Dönem POMEM eğitim sonu sınav tarihi açıklamasında bulunmuştu. Bu son dakika gelişmesiyle beraber polis olmak isteyen binlerce adayın gözü 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunu gündeme taşıdı. Bilindiği üzere genel olarak başvurular yıl sonunda alınıyor. Buna göre; Bu sene 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak, eğitim sonu sınavları ne zaman? İşte tüm gelişmeler ve yayımlanan duyurulara dair detaylar…