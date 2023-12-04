2828 sayılı Kanun çerçevesinde yetiştirme yurdunda kalıp memurluğa atananlar dikkat!

SORU: Sosyal hizmet modellerinden yararlanarak hizmetli hadrosuna atananların memur kadrosuna görevde yükselme sınavına girmeden atanması mümkün mü? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...



CEVAP: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun geçici 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler." hükmü yer almaktadır.

Mezkûr maddenin 1 nci fıkrasında yer alan "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar." hükmü Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 21/9/2022 tarihli ve E:2022/102, K:2022/65 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu iptal hükmü ile 2828 sayılı Kanun çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına atananların öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara (teknisyen, tekniker, mühendis, hemşire vb) sınavsız olarak atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla hizmetli kadrosunda görev yapan personelin görevde yükselme sınavına girmeksizin genel hükümler çerçevesinde memur kadrosuna atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir