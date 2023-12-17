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Giriş Tarihi: 17.12.2023 11:16

SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı! 2.392 engelli memur alımı yapılacak

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı! 2.392 engelli memur alımı yapılacak

Son dakika haberleri...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin kamuoyunda "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.

Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız." diye konuştu.

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı! 2.392 engelli memur alımı yapılacak
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