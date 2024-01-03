Memuriyetten kaç kez istifa edenler yeniden memuriyete atanabilir?

SORU: Devlet memuriyetten iki kez, bir kez de kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifa eden personelin yeniden memur kadrolarına atanması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinin birinci fıkrasında, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü ile "Çekilme" başlıklı 94 üncü maddesinde, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler." hükmü yer almaktadır. Öte yandan, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin istihdam şekillerini düzenleyen 3 üncü maddesinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği ve söz konusu sözleşmeli personelin ise; teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken istifa eden personelin istifasının 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceği ,657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin memurluk statüsünde yer alan personeli kapsamından dolayı daha önce iki defa kamu görevinden istifa eden ilgilinin Devlet memuru kadrolarına açıktan atanmasında herhangi bir engel olmadığı değerlendirilmektedir.