İstirahat raporu alan işçinin rapor süresini başka bir ilde geçirmesi mümkün mü?

SORU: İstirahat raporu alan işçinin bulunduğu ilden başka bir ile gitmesi fesih sebebi midir?



CEVAP: Türk Borçlar Kanununun 396 ncı maddesinde; " Özen ve sadakat borcu MADDE 396-İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez. İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür" hükmü yer almaktadır.



Diğer taraftan;Yargıtay 9 Hukuk Dairesinin 18.03.2008 tarihli ve E.2007/33533, K.2008/5332 sayılı Kararında işçinin iş sözleşmesinin raporlu olduğu dönemde, istirahatini evinde geçirmemesi, bu konudaki genelge ve talimata aykırı davranması nedeni ile feshedildiği, işverence gerçekleştirilen feshin, raporlu işçinin evinde bulunması zorunluluğu olmaması, bu durumun insan haklarına aykırı olması nedeni ile geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir" açıklaması ile işçi lehine karar vermiştir

Öte yandan ; Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 24.2.2005 Tarihli ve E.15397, K.6552 sayılı kararında "işçinin raporlu olduğu sürede kendisi için özel ve önemli olan bir nedenle başka bir ile gitmesini sadakat borcuna aykırı bulmamış ve iş sözleşmesinin feshinin haklı neden oluşturmayacağına karar vermiştir.



Öte yandan Yargıtay 9 uncu dairesinin 11.01.2021 tarih ve E: 2008/5003, K: 2021/159 sayılı Kararında; "................davacının ve iş arkadaşının aynı tarihte aynı doktordan ve aynı sebeple rapor aldıkları, arkadaşının sosyal medya hesabından raporlu olduğu gün davacı ile birlikte ... turuna çıktıklarını yazdığı, davacının işbu davranışı ile işverenin güvenini kötüye kullandığı, eyleminin yasada öngörülen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olduğu, davacının seyahatinin turizm amaçlı olduğu açıkça ortadadır. Davacı savunmasında da bu durumu kabul etmiştir. Bu delil durumu karşısında, davalı işveren tarafından gerçekleştirilen fesih haklı sebebe dayandığından" ifadesine yer verilmektedir.



Bununla birlikte; hastalığı nedeniyle rapor almış işçinin raporlu olduğu süreleri nerede ve nasıl geçireceği ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, her bir olayın ayrı ayrı değerlendirmesi gerekmekle birlikte İşçinin iyi niyet kurallarına uygun hareket etmesi ve sadakat borcuna aykırı davranmaması kaydıyla istirahat raporlu olduğu sürede ikamet ettiği il sınırları dışına çıkmasını engelleyen bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte işçinin raporunda "sürekli yatarak istirahati gerekir" ya da "seyahat edemez" vb. ibaresi varsa il dışına çıkmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.



Bununla birlikte,rapor alan işçinin raporlu olduğu dönemde tatile gitmesi tatil görüntülerini sosyal medyadan paylaşması durumunda Rapor alan işçi raporlu olduğu dönemde istirahat etmek yerine tatile gitmesi halinde işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebilmesi de mümkün bulunmaktadır.