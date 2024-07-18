Belediyelerde görevli personel özel güvenlik şirketlerinde ders verebilir mi?

SORU: 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan memurun özel güvenlik şirketlerinde ders verebilmesi mümkün mü? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde, "...Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesinde, "... Özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır. Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir." hükmü bulunmaktadır.

Bununla birlikte; 7.10.2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 31 inci maddesinde, "Özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarında yapılır. Eğitim yapılacak tesisin; zorunlu deprem sigortası ve tapusunun bulunması gerekmektedir. 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun zorunlu deprem sigortasına ilişkin hükümleri saklıdır. Özel güvenlik eğitim izni için Bakanlığa yapılacak başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgelerden birer suret eklenir: a) Kurucu, yönetici, uzman eğitici ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerinin T.C. Kimlik Numarası ile eğitim yapılacak tesisin adresini belirtir başvuru dilekçesi ve tesis kendilerine ait ise tapunun, kira ise kira sözleşmesinin bir örneği, b) Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı, c) Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi, d) Eğitim yapılacak tesisin yangın sigortası poliçesinin bir sureti, ..." hükmü ile 33 üncü maddesinde, "... Özel güvenlik temel eğitiminde okutulacak dersler, asgari ders saatleri, uzman öğreticilerin nitelikleri Ek-11'deki tabloda gösterilmiştir.

Ayrıca, ... Fiilen memur statüsünde çalışan uzman eğiticiler bir haftada toplam yirmi saatten fazla ders veremez ve mesai saatleri içerisinde ders vermek üzere bir haftada sekiz saatten fazla izin alamazlar. Emekli veya özel sektörde çalışan uzman eğiticiler ise bir haftada kırk beş saatten fazla ders veremezler. Bir uzman eğitici gerekli şartlara haiz olsa bile bir eğitim kurumunda en fazla üç farklı derse girebilir. ..." hükmü yer almaktadır

.öte yandan , 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8 inci maddesinde, "... Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir. ..." hükmü bulunmaktadır.



Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirmesi neticesinde, ……… 657 sayılı Kanuna tabi görev yapan personelin mezkûr Yönetmelik eki ek-11'deki tabloda belirtilen şartlara haiz olması, çalıştığı kurumun muvafakati ile bahse konu eğitimi verebileceği değerlendirilmektedir.