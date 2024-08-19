Belediyeler arasında kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği kapsamında geçici görevlendirme yapılabilir mi?

SORU: Belediyede çalışan sözleşmeli personelin başka bir belediyede geçici olarak görevlendirilmesi mümkün mü?

CEVAP: Bilindiği üzere; Kurumlar arası geçici görevlendirme, mevzuatımızda belirli şartlar ve sınırlamalara tabi olarak düzenlenmiştir. Kamu kurumlarının statülerine bağlı olmaksızın kendi aralarında yapabileceği görevlendirme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kurumlar arası geçici görevlendirme" başlıklı ek 25 inci maddesinde düzenlenmiş olup mezkûr KHK'nin ek 25 inci maddesinde, "Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir. Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar. Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür. Toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin de alınması şarttır. Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir." hükmüne yer verilmiştir. Mezkûr maddeye dayanılarak 3/5/2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği çıkarılmıştır. Mezkûr Yönetmeliğin "Amaç ve kapsam başlıklı 1 inci maddesinde, "(1) Bu Yönetmelik, personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. (2) Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanır. (3) Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. ( (Danıştay Sekizinci Dairesinin 23/9/2020 tarihli ve E.:2020/2303 sayılı Kararı ile Yürütmesi Durdurulan ibare:Yükseköğretim kurumları,) il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz." hükmüne yer verilerek hangi kurumun hangi statüde yer alan personelinin mezkûr Yönetmelik kapsamında geçici olarak görevlendirmeler yapabileceği belirtilmektedir. Ancak söz konusu maddede "il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz." hükmüne istinaden belediyelerin gerek kendi arasında gerekse de başka bir kurumdan anılan Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, bir belediye personelinin Başka bir Belediyede mezkûr Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirilemeyeceği değerlendirilmektedir.