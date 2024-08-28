Hafta sonu çalışan şoföre fazla çalışma ücreti ödenebilir mi?

SORU: 657 sayılı Kanun tabi şoför kadrosunda çalışan memurun hafta sonları da görev yapması sebebiyle kendisine fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinde, "A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında; a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince), b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir. B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesinde, "Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Cumhurbaşkanı kararı alınması kaydıyla, Cumhurbaşkanınca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla Cumhurbaşkanınca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesi ile yapılan düzenleme sonrasında belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için fazla çalışma ücretinin ödenebilmesi her defasında ayrıca Cumhurbaşkanı kararı alınması kaydına bağlanmış olup 657 sayılı Kanuna tabi şoför kadrosunda çalışan personelin hafta sonları da görev yaptığından bahisle fazla çalışma ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı düşünülmekle birlikte , ancak mezkûr 178 inci madde kapsamında fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilebileceği değerlendirilmektedir.