3 .dereceli şef kadrosuna vekalet eden yeşil pasaport alabilir mi?

SORU: 5 .derece kadroda görev yapıp 3 dereceli şef kadrosuna vekalet eden memur yeşil pasaport alabilir mi?

CEVAP: 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinde, "Hususî damgalı pasaportlar; A) birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan , Danıştay 10. Dairesinin 12/4/2016 tarihli ve E:2014/5894, K:2016/1906 sayılı kararında, "...davacının birinci derece mimar kadrosunda görev yaptığı açık ise de, anılan kadroya 657 sayılı Yasanın 86. maddesi uyarınca vekâleten atandığı göz önüne alındığında, birinci, ikinci veya üçüncü derece kadroya asaleten ataması yapılmayan davacının hususi damgalı pasaport verilmesi isteği ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı..." denilmiştir.

Bu itibarla, 5682 sayılı Kanunda yer alan "birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan" ibaresinden asaleten görev yapılan kadronun derecesinin anlaşılması gerektiğinden, . derece kadroda görev yapmakta iken 3. dereceli şef kadrosuna vekâleten atanan memurun hususi damgalı pasaport almasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.