KİT’lerde çalışan personel Bakanlıkta memur kadrolarına atanabilir mi?

SORU: KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel Bakanlıklarda 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında münhal bulunan bir kadroya açıktan atanması mümkün mü? 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışırken özelleştirme uygulaması nedeniyle daha önce çalışmış olduğu birimde kalan ilgili personelin 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında münhal bulunan bir kadroya açıktan atanması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında açıktan atanmak için başvurmayı düşünen ilgilinin halihazırda özelleştirme yoluyla devredilen bir şirkette çalıştığından bahisle açıktan atanma yoluyla atanıp atanmayacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler..." hükmü yer almaktadır. Öte yandan, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin istihdam şekillerini düzenleyen 3 üncü maddesinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği ve söz konusu sözleşmeli personelin ise teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışırken özelleştirme uygulaması nedeniyle daha önce çalışmış olduğu birimde kalan ilgili personelin 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında münhal bulunan bir kadroya açıktan atanamayacağı değerlendirilmektedir.