Yıllık izin alan memurlar dikkat!

SORU: 5 gün yıllık izin talebinde bulunan memura yıllık izin süresinin içerisinde kalmayan cumartesi-pazar günlerinin yıllık izin süresine dahil edilmesi mümkün mü? 10 gün izin talep eden bir memurun ilk haftanın son mesai günü olan cuma gününü yani izninin beşinci gününü takip eden cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izin süresine dahil edilmesi mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesine göre yıllık izinlerin toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanılacağı hükmü yer almaktadır.

Öte yandan ; (mülga) Devlet Personel Başkanlığının 04.11.2013 tarihli ve 18657 sayılı görüş yazısında, "Yıllık izin talebinde bulunan personele verilen iznin bitimine tekabül eden ve yıllık izin süresinin içerisinde kalmayan Cumartesi Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesinin uygun olmadığı şöyle ki; Pazartesi de dahil 5 gün izin talep eden bir personelin Cuma günü mesai saati itibari ile izin kullanımı sona ereceğinden devamında Cumartesi ve Pazar günlerinin dahil edilmeyeceği ancak Pazartesi de dahil 10 gün izin talep eden bir personelin ilk haftanın son mesai günü olan Cuma gününü -yani izninin beşinci gününü - takip eden Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izin süresinin içerisinde kalması sebebiyle -altıncı ve yedinci izin günleri olarak -dahil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla; yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.