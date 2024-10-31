Zabıta personeline giyecek yardımı yapılır mı?

SORU: Belediyelerde zabıta personeline yapılan giyecek yardımı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında mı? Zabıta memuru personele kışlık kıyafet alımının Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirleri ile ilgili 2024/7 sayılı Genelgesi kapsamında mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesinde, "Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 9/10/1991 tarihli ve 21106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin birinci maddesinde, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükmünü içermektedir. Ayrıca, 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde, "(1) Bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet ve tamamlayıcı unsurlar; yazlık, kışlık ve tören elbisesi olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesinde ve 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde belirtilen süreler dikkate alınarak ilgili belediyelerce karşılanır. (2) 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi ve Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımları Yönetmeliğinde sayılmayan tamamlayıcı unsurlar belediye bütçesinden karşılanır." hükmü yer almaktadır.



Diğer taraftan , 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, "... 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca uygulamaya konulan toplu sözleşmelerde öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri, söz konusu sözleşmelerde yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak, ayni şekilde verilecektir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacak ve nakdî bir ödemede bulunulmayacaktır..." hükmü yer almaktadır.



Bu itibarla, resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan zabıta personeline verilmesi gereken giyecek yardımının 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile ilgili Genelge kapsamında bulunmadığı değerlendirilmektedir.