Türk Akreditasyon Kurumu 4 personel alımı yapacak

Türk Akreditasyon Kurumu'nda (TÜRKAK) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27'nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde idari hizmet sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere sözlü sınav ile 2 koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu ile 2 destek personeli olmak üzere toplamda 4 adet personel alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI ve KONTENJANLAR

A. GENEL ŞARTLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

7-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

8-İlanda istenilen sertifika ve belgelere ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

9-01.01.2024 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 01.01.1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

a) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) yer alan öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışı programlarından mezun olmak,

b) 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ön Lisans), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) yer alan KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (asil listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

e) Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

f) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

g) 170 cm'den kısa boylu olmamak,

h) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)

i) Aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde (boy ve kilo bilgilerinin raporda yer alması gerekmektedir.) tam teşekküllü hastanelerden son 6 (altı) ay içerisinde alınmış "Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak; Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak; Göz: Görme engeli şaşılık, gece körlüğü olmamak, Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.)

j) 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

k) Cinsiyeti erkek olmak.

Destek Personeli Pozisyonu için (Temizlik Personeli);

a) Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

b) 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ortaöğretim), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-2) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

c) İlanın yayımlandığı tarihten önce temizlik işlerinde en az bir yıl 1 (bir) yıl çalışmış olmak. (Adaylardan tecrübe şartını özel sektördeki çalışmalarından sağlayanların e-devletten alacakları kare kodlu SGK hizmet döküm belgesi ile iş verenden alacakları SGK iş yeri kodunu gösterir çalışma belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

d) Atamaya hak kazananların yetkili sağlık kuruluşlarından "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu almaları gerekmektedir.

e) MEB onaylı "İşletmelerde Hijyen" belgesi sahibi olmak.

f) İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işlemini yapmaya engeli bulunmamak,

Destek Personeli Pozisyonu için (Şoför);

a) Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

b) 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ortaöğretim), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-2) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

c) İlanın yayımlandığı tarihten önce şoförlük işlerinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak. (Adaylardan tecrübe şartını özel sektördeki çalışmalarından sağlayanların e-devletten alacakları kare kodlu SGK hizmet döküm belgesi ile iş verenden alacakları SGK iş yeri kodunu gösterir çalışma belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

d) Atamaya hak kazananların yetkili sağlık kuruluşlarından "Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34'üncü maddesi uyarınca psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu almaları gerekmektedir.

e) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, Tablo-1 ve Tablo-2'de yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

3. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden 31 Ekim 2024 ve 14 Kasım 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıdaki gibidir;

a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,

c) Yazılı özgeçmiş.

d) Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için ilgili alanda SGK veya kamu hizmetini gösterir nitelikte hizmet dökümü,

e) Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu,

f) Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için MEB onaylı "İşletmelerde Hijyen" belgesi,

g) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için ilgili alanda SGK veya kamu hizmetini gösterir nitelikte hizmet dökümü,

h) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için "Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34 üncü maddesi uyarınca psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor,

i) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için en az B sınıfı sürücü belgesi,

j) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için yetkili sağlık kuruluşlarından son 6 (altı) ay içerisinde alınmış "Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ibareli sağlık kurulu raporu,

k) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartı

2- Adaylardan istenilen belgeler Kariyer Kapısı sistemine tanımlanmış olup kayıt başvuru esnasında e-Devlet sisteminden online olarak eklenecektir.

3- Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

5- Başvuru bilgilerinin doğruluğu, fotoğrafın uygunluğu ve başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur.

4. SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 22 Kasım 2024 tarihinde Kurumun ait www.turkak.org.tr internet adresinde bulunanan "Duyurular" başlıklı bölümde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecektir.

Sözlü sınav 28 Kasım 2024 tarihinde Kurumun "Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/ANKARA" adresinde yapılacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUANLARI

Sözlü giriş sınavı, adayların;

a) Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi,

b) T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

f) Genel yetenek ve genel kültürü,

g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönünden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 25 (yirmi beş) puan, (b) bendi için 25 (yirmi beş) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

6. GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1- Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır.

2- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

3- Giriş sınavı başarı puanı, adayın KPSS puanının %50'si, sözlü sınav puanının %50'si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday asil olarak belirlenir.

4- Giriş sınav sonuçları açıklanırken başarı listesindeki adayların KPSS ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup alım yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, alım yapılacak pozisyon sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

5- Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde herhangi bir mazeret nedeniyle sınava katılmayan/katılamayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Giriş sınavı sonuçlarına göre belirlenen asil ve yedek liste Kurumun, www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

7. İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına; Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinde yayımlandıkları tarihten itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar beş gün içerisinde sonuçlandırılır.

8. ATAMA İŞLEMLERİ

1- Giriş sınavında başarılı olarak atamaya hak kazananlardan istenilecek belgeler ve teslim tarihleri Kurumun internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) duyurulacaktır. Bunlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim edenlerin pozisyonlarına atamaları yapılacaktır.

2- Asil olarak atamaya hak kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, hakkından feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır. İlan edilen yedek listede yer alanların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

9. DİĞER HUSUSLAR

İlgili pozisyona atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucuna göre atamaya hak kazananlardan istenen belgeleri tamamlayanlara göreve başlama tebligatları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların atama onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

İlanda hüküm bulunmayan hallerde genel mevzuat hükümleri geçerlidir.