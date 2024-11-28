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Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:58

TSE'ye 161 personel alımı yapacak

Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığına  (TSE)148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere toplam 161 personel alımı yapılacak. Alınacak personele ait pozisyon, öğrenim durumu, sayı, şehir, KPSS puan türü ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler Sabah Memurlar'da...

TSE’ye 161 personel alımı yapacak

Türk Standartları Enstitüsü'nün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak.

Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.

Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

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TSE'ye 161 personel alımı yapacak
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