Yıllık izinde olan memur hastalanırsa ne zaman göreve başlayacak?

SORU: Devlet memurları yıllık iznini kullanırken hastalık raporu alması halinde göreve ne zaman başlamalı?

CEVAP: 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde;

(1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder. (2)Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

(3)Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

(4)Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri gereğince hastalık izninin yıllık izin tarihinden önce sona ermesi halinde memurun kalan yıllık iznini kullanmaya devam edeceği, hastalık izninin yıllık izin tarihiyle aynı tarihte sona ermesi halinde ise; bu izinlerin bittiği tarihte göreve başlanacağı ve hastalık izni dolayısıyla kullanılmayan yıllık izinlerin 657 sayılı Kanununun 103 üncü maddesi hükmüne göre kullandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.