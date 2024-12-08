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Giriş Tarihi: 8.12.2024 17:01

Türkiye Taşkömürü Kurumu 4 işçi alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Türkiye Taşkömürü Kurumu 4 işçi alacak

4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 4 sürekli işçi alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Zonguldak İş Kurumunca 09.12.2024 - 13.12.2024 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 20.12.2024 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacak.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu 4 işçi alacak
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