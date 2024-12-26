Sağlık Bakanlığında görev yapan hemşire şube müdürü kadrosuna atanabilir mi?

SORU: Sağlık Bakanlığında hemşire kadrosunda görev yapan personel bir başka bakanlıkta şube müdürü kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir .

Diğer taraftan, Kamu kurumlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik çerçevesinde çıkardıkları görevde yükselme yönetmeliklerinde şube müdürü kadrosu görevde yükselme kadroları arasında yer almaktadır.

Bu itibarla, Sağlık Bakanlığında hemşire kadrosunda görev yapan personel bir başka bakanlıkta şube müdürü kadrosuna naklen atanması mümkün bulunmamaktadır.