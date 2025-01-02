Danıştay Başkanlığı 7 personel alacak

Danıştay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Garson ve Terzi pozisyonlarına personel alınacak. İşte detaylar...

Danıştay Başkanlığından:

KADROLU PERSONEL ALIM İLANI

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca 2024 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınavı sonucuna göre bir (1) Mühendis (Elektrik-Elektronik) ,iki (2) Tekniker (Matbaa ve Grafiker), bir (1) Teknisyen (İnşaat (Seramik Karo Kaplamacısı)), iki (2) Garson ve bir (1) Hizmetli (Terzi) kadrosuna atama yapılacaktır.

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 30.12.2024 Pazartesi günü Saat 00:01'de başlayacak olup, 08.01.2025 Çarşamba günü saat 23:59:59'da sona erecektir. Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.

Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

II) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

3) 2024-KPSS lisans ve 2024-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden Mühendis (Elektrik-Elektronik), Tekniker (Matbaa ve Grafiker), Teknisyen (İnşaat (Seramik Karo Kaplamacısı)) için en az 70 puan, Garson ve Hizmetli (Terzi) için en az 60 puan almış olmak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Mühendis (Elektrik-Elektronik)

Fakültelerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

2) Tekniker (Matbaa) kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Fakülte veya yüksekokulların Baskı Sanatları, Basım Teknolojileri, Basım ve Yayın Üretim Teknolojileri, Basım Yayın Üretim Teknolojileri, Basım ve Yayıncılık, Basım ve Yayımcılık, Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, Serigrafi, Basım ve Yayın Teknolojileri ve Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3) Tekniker (Grafiker) kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Fakülte veya yüksekokulların Grafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik-Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı, Grafik Resimleme ve Baskı, Bilgisayar Destekli Tasarım Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

4) Teknisyen (İnşaat (Seramik Karo Kaplamacısı)) kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin; İnşaat Teknolojisi Alanına dahil; Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Seramik Karo Kaplamacısı belgesine sahip olmak.

5) Garson kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup, garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson bonservisine sahip olanlar ile "Garson" statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri zorunludur.)

6) Hizmetli (Terzi) kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin; Moda Tasarım Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Terzilik ile ilgili belgeye sahip olmak.

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Mühendis (Elektrik-Elektronik) kadrosu için başvuran adaylardan Elektrik ve elektronik ile ilgili işlerde en az altı ay süreyle Mühendis olarak çalışmış olduğunu gösterir belge. (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

2) Tekniker (Matbaa) kadrosu için başvuran adaylardan Matbaacılık işlerinde en az altı ay süreyle çalışmış olduğunu gösterir belge. (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

3) Tekniker (Grafiker) kadrosu için başvuran adaylardan Grafiker işlerinde en az altı ay süreyle çalışmış olduğunu gösterir belge. (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

4) Teknisyen (İnşaat (Seramik Karo Kaplamacısı)) kadrosu için başvuran adaylardan Seramik Karo Kaplama işlerinde en az altı ay süreyle çalışmış olduğunu gösterir belge. (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

5) Garson kadrosu için başvuran adaylardan, Garson bonservisi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesi veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine sahip olanlar ile "Garson" statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.).

6) Hizmetli (Terzi) için başvuran adaylardan Terzilik ile ilgili işlerde en az altı ay süreyle çalışmış olduğunu gösterir belge. (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

7) Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir

III) UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

A-Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı https://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1- Teknisyen (İnşaat (Seramik Karo Kaplamacısı)), Garson ve Hizmetli (Terzi) kadrosu için;

Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak uygulama sınavına alınacaktır.

B- Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü, uygulama sınavı yapılmayan kadrolarda ise merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Mühendis (Elektrik-Elektronik) ve Tekniker (Matbaa ve Grafiker) kadroları için yapılacak olan sözlü sınavına davet edilen adaylardan sözlü sınavına katılmayan olması halinde ikinci kez sözlü sınavına davet ilanı yayımlanacaktır. Söz konusu ilanda en yüksek puandan başlamak suretiyle yeniden sıralama yapılacak ve bir defaya mahsus olmak üzere eksik kalan kişi sayısı kadar aday sözlü sınavına davet edilecektir. Sözlü sınavına çağırılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. Adayların sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı https://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

C- Nihai başarı listesi;

Sözlü ve/veya uygulama sınavında başarılı olanlara ilişkin nihai başarı listesi; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Değerlendirme" başlıklı 13'üncü maddesi uyarınca; uygulama sınavı yapılmayan Mühendis (Elektrik-Elektronik) ve Tekniker (Matbaa ve Grafiker) kadroları için adayların merkezi sınavdan aldıkları puanın %60'ı ve sözlü sınav puanının %40'ı, uygulama sınavı yapılacak olan kadrolar için merkezi sınav puanının %40'ı, uygulama sınav puanının %40'ı ve sözlü sınav puanının %20'si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir.

Sınav sonuçları, https://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilecektir.

IV) ATAMA

a) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listeleri ile birlikte duyurulacaktır.

b) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

İLETİŞİM TEL: 0312 253 10 00

0312 253 20 81

0312 253 21 90

Kamuoyuna duyurulur.

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