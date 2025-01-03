Sağlık Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda münhal bulunan, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında istihdam edilmek üzere; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumları mezunları arasından 15 müfettiş yardımcısı alınacak.

İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla, giriş sınavı ile alınacak müfettiş yardımcılarının öğrenim dalları, kontenjanı ve puan türü aşağıdaki şekildedir:

Yazılı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı : 300

Sözlü Sınava Çağırılacak Aday Sayısı : 45

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

3) Yazılı sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Adli sicili yönünden Müfettişliğe engel hali bulunmamak,

5) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

6) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 23 Temmuz 2023 veya 14 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adayların e-Devlet Kapısı üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemleri 30/12/2024 – 13/01/2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Adayların KPSS puanı, mezun olduğu bölüm, adli sicil bilgileri e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.