Belediyelerde avukat kadrosuna merkezi yerleştirme ile atama yapılabilir mi?

SORU:

CEVAP: Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından atama izni verilen memur kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin dördüncü bölüm hükümlerine göre merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılabilmektedir.

Merkezi yerleştirme yoluyla yapılacak atamalarda; idareler tarafından başvuru yapılması, atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgilerin ve aranan koşulların ilgili kuruma bildirilmesi, kazananların göreve başlatılması ve diğer hususlar için mezkûr bölümde yer alan kural ve şartlara göre yürütülmektedir.

Diğer taraftan; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin; "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde, "(1) Bu Yönetmeliğin amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara ilk defa memur olarak atanacaklara ilişkin usul ve esasları belirlemektir." hükmü, "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, "(1) Bu Yönetmelik; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlarda itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları hariç boş bulunan diğer memur kadrolarına ilk defa atanacakları kapsar." hükmü, "Dayanak" başlıklı 3 üncü maddesinde, "(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır." hükmü, "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde, "(1) Bu Yönetmelikte geçen; ... ç) KPSS: (B) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını, d) Merkezi yerleştirme: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan yerleştirmeyi, e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, ... ifade eder." hükmü, "Atama usûlü" başlıklı 5 inci maddesinde, "(1) Mahalli idarelerde boş bulunan memur kadrolarına merkezi yerleştirme yoluyla veya idare tarafından yapılacak sınavla açıktan atama yapılabilir..." hükmü, "Merkezi yerleştirme" başlıklı 7 nci maddesinde, "(1) Mahalli idarelerde boş bulunan memur kadrolarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin dördüncü bölüm hükümlerine göre yerleştirme yapılır." hükmü yer almaktadır

Öte taraftan Danıştay 12. Dairesinin 08.02.2018 tarihli E.2016/9090, K.2018/528 sayılı Kararında, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2. maddesinde tanımlanan ve kapsamı belirlenen B grubu kadrolara yapılacak atamalarda, adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadrolarına, merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması gerekirken, aynı hukuksal durumda olan diğer B grubu kadrolardan farklı olarak, bu kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan dava konusu Ek 6. madde ile getirilen düzenlemede, bu maddenin yürürlüğüne ilişkin 2. ve yürütülmesine ilişkin 3. maddelerinde hukuka uyarlık görülmemiştir." hükmüne yer verilerek hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadrolarının merkezi yerleştirme yoluyla yapılmasının eşitlik ilkesine ve objektif değerlendirme kriterlerine uygun olduğundan bahisle Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesini düzenleyen hükmünü iptal etmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü ve Danıştay Başkanlığının mezkûr Kararı göz önünde bulundurulduğunda avukat istihdamının merkezi yerleştirme yoluyla yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.