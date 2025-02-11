Memurluktan istifa edenler KİT’lerde atamada bekleme sürelerine tabi olur mu?

SORU: Memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan personelinin KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atamada bekleme sürelerine tabi olur mu?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları" başlıklı değişik 97 nci maddesi, Devlet memuriyetinden çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden Devlet memurluğuna atanmasına ilişkin olarak beklenmesi gerekli süreleri düzenlemektedir.

Bu itibarla, memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan ilgililerin farklı bir statüde tanımlanan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaları sırasında 657 sayılı Kanunun anılan 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları değerlendirilmektedir.

Memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan personelinin KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atamada bekleme sürelerine tabi olur mu? Ayrıntılar sabah memurlarda

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları" başlıklı değişik 97 nci maddesi, Devlet memuriyetinden çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden Devlet memurluğuna atanmasına ilişkin olarak beklenmesi gerekli süreleri düzenlemektedir.

Bu itibarla, memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan ilgililerin farklı bir statüde tanımlanan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaları sırasında 657 sayılı Kanunun anılan 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları değerlendirilmektedir.