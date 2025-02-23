SORU: İş yerinde telefonla vakit geçirmek işten çıkarma nedeni mi? İş yerinde işveren çalışanlarına telefon yasağı koyabilir mi?

CEVAP: İşveren ile işçi arasında iş ilişkisinin temel unsurlarından bir tanesi de iş görme ediminin gerçekleştirilmesidir. iş yerinde İşçi işini yapmalı, özenle yerine getirmeli ve çalışma koşullarına uymalıdır . İşçi, işverenin yönetim hakkına dayanarak verdiği işin yapılması ve işyerinin düzeni ile ilgili vermiş olduğu talimatlara uymak zorundadır. işveren de iş yerinde şirket çalışma ilkeleri çerçevesinde kurallar koyabilir.

SGK, "Mesai saatleri içinde, iş yeri ve iş düzenini bozucu nitelikte özel cep telefonu görüşmelerinin yasaklanması işverenin yönetim hakkı kapsamında değerlendirilebilir" derken, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de, bu kapsamda açılan bir davada işverenlerin iş saatlerinde çalışanların özel cep telefonu görüşmelerini yasaklayabileceğini belirten kararlarda yer almaktadır. İşveren iş verimini artırmak için cep telefonu yasağı koyabilir. Görüldüğü üzere , İşveren iş verimini arttırmak ya da iş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbirler nedeniyle iş yerinde cep telefonu yasağı koyabilir. Ancak , işyerinde işveren tarafından konulan telefon yasağının haberleşme özgürlüğünü de kısıtlamaması gerekir. İşveren iş yeri kuralları çerçevesinde cep telefonu kullanımını sadece mesai saatleri içerisinde yasaklayabilir. Çalışanın dinlenme saatlerinde (öğlen yemeği ve molalarda ) cep telefonu kullanımının yasaklanması söz konusu değildir. Bununla birlikte; işveren işçinin acil durumlarda dışardaki kişilerle irtibata geçebilmelerini sağlayacak şirket telefonlarını sağlaması da gerekmekte. Yani işveren çalışanların mesai saatleri içerisinde cep telefonu kullanmalarını yasaklayabilir, ancak çalışanların iletişim kurma hakkını ellerinden alamaz. Bu sebeple acil durumlar için çalışanlarına ulaşabilmeyi sağlayacak tedbirleri de almalı . İşveren iş verimini arttırmak ya da iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tedbirler nedeniyle koyduğu cep telefonu yasağı uygulamasına uymayan işçilerin iş akdini feshedebilir. Fakat durum o kadar kolay değildir. Yani işveren haklı neden ile işçisinin iş sözleşmesini feshedebilmesi için, bu durumu net bir şekilde ispat etmesi gerekir İş akdinin feshine neden olabilir Çalışma hayatında; çalışanlar yaptıkları işi olumsuz yönde etkileyemeyecek iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini engellemeyecek şekilde cep telefonlarını kullanabilirler. Ancak çalışanlar keyfi hareket ediyorsa, uzun uzun cep telefonu konuşması yapıyorsa , mesajlaşıyor ya da oyun oynuyorsa bu tür fiiller çalışma ortamına uygun davranışlar olmayıp iş akdinin fesihine neden olmaktadır. Yargıtay, fesih durumunda i yerinde cep telefonlarında , internette, sosyal medyada geçirilen süreyi de dikkate alarak çalışanların işle bağdaşmayan hareketleri hakkında karar vermektedir. Bu çerçevede işçi mesai saatleri içerisinde işini aksatacak şekilde sürekli uzun süreli telefon yapması durumunda sözlü ve yazılı olarak uyarılmalı, yine bu davranışlarına ısrarla devam ediyorsa tespit tutanağı tutularak çalışanın konuya ilişkin savunması istenerek durum tespit edilmelidir. Yargıtay Kararları ne diyor… Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 14.12.2020 tarih ve 2020/18264 sayılı Kararında ""Mesai saatleri içerisinde telefonu ile meşgul olan işçinin işten çıkarılması, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmasına engel değildir." şeklinde kararı yer alırken , yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 14.12.2020 tarihli kararında ise "mesai saatleri içinde telefonla konuştuğunu, sosyal paylaşım sitelerine girerek ve iş yerinde çektiği fotoğrafları paylaşarak iş güvenliği kurallarını ihlal ettiği hususunda davacının tutanağa konu davranışları geçerli feshin sebebini oluşturabilir ise de 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. maddesi kapsamında haklı fesih neden varlığı yöntemince kanıtlanamadığından" hükmü ile çalışan lehine kararlarda bulunmaktadır.