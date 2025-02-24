TÜBİTAK 737 kişilik işçi alımı yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) 737 işçi alınacak. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan yapılan açıklamaya göre, kurum, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik altyapısına katkı sağlamak için 737 personel istihdam etmeyi planlıyor. Yeni alımlar, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini artırmayı ve uluslararası alanda daha fazla bilimsel başarı elde etmeyi amaçlıyor.

Alımlar, TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitülerde gerçekleştirilecek. Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü gibi birimlerde farklı pozisyonlar için personel alınacak.

Araştırmacı, teknik ve destek personeli, uzman/uzman yardımcısı, AR-GE proje teknisyeni ve AR-GE destek teknisyeni gibi birçok farklı pozisyonda personel istihdamı yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 10 Mart'a kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi üzerinden alınacak. TÜBİTAK, bu alımlarla, Türkiye'nin bilimsel başarılarını artırmayı ve önemli projelere katkıda bulunacak nitelikli insan kaynağını sağlamayı hedefliyor.