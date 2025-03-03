Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir?

Kısa çalışma ; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir sağlayan bir uygulama.

Kısa Çalışma Ödeneği için işçide hangi şart aranmakta?



Kısa çalışma talebinin uygun bulunması hâlinde kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartlarını taşıması gerekmekte.

Kısa Çalışmanın Amacı Ne?

Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmekte.

Kısa Çalışmadan Ne Kadar Süreyle Yararlanabilir?

Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır. Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.

Kısa Çalışma Ödeneğine Hangi İşverenler Müracaat Edebilir?

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

Sigorta ve Vergi Borcu Olan İşveren, Kısa Çalışma ödeneği Başvurusunda Bulunabilir mi?

İşverenin sigorta ve vergi borcu bulunması, kısa çalışma başvurusunda bulunmasına engel teşkil etmemekte.

İş Yerinin Kısa Çalışma Yapması İçin Asgari Çalışan Sayısı Şartı Var mı?

Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı yoktur.



Daha Önce Herhangi Bir Sebeple Kısa Çalışmadan Yararlanan İşyeri, Tekrar Kısa Çalışmadan Yararlanabilir mi?



Daha önce farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanan işyerleri, yeni bir gerekçe oluşması halinde kısa çalışmadan yararlanabilirler.

Haftalık Çalışma Süresinin 1/3 Oranında Azaltılması Ne Anlama Geliyor?



4857 sayılı İş Kanununun 63'üncü maddesi uyarınca çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Bu bakımdan işyerinde çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılmasından bahsedebilmek için işyerinde çalışma süresinin haftalık 30 saat veya aşağısında olması gerekmekte.



Kısa Çalışmadan Yararlanabilmek İçin Faaliyet Ne Kadar Azaltılmalı ?



İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekmekte



İşyeri Bazında Kısa Çalışmadan Faydalanacak Toplam İşçi Sayısında Bir Kısıt Var mı?

İşyerinde kısa çalışma uygulanması halinde kısa çalışmaya tabi tutulabilecek işçi sayısında bir kısıt bulunmamakta.



İşbaşı Eğitim Programından Faydalanan Bir İşveren Kısa Çalışmadan Faydalanabilir mi?



Programa başvuru tarihi itibarıyla kısa çalışma uygulamasından yararlanan işyerleri, bu uygulamadan yararlandıkları dönemde hiçbir şekilde işbaşı eğitim programından yararlanamamakta.

Konkordato İlan Etmiş İşveren Kısa Çalışmadan Faydalanabilir mi?

İşverenliğin konkordato ilan etmesi, kısa çalışmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunmasına engel teşkil etmemektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Vergi ve Kesintiye Tabi Tutulabilir mi? Haczedilebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir veya temlik edilemez.



Kısmi Süreli Çalışan İşçiler Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanabilirler mi?

Kısa çalışma başvurularında, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartlarını taşıması halinde ilgililer kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir.

Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olan Çalışanlar Kısa Çalışmadan Faydalanabilir mi?

Emekli olup bir işyerinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan işçi, işsizlik sigortası kapsamında olmadığından kısa çalışma ödeneğinden faydalanamaz.

Yabancı İşçiler Kısa Çalışma Ödeneği Alabilir mi?

Kısa çalışma başvurularında, yabancı işçiler de kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartlarını taşımaları halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir.

Kısa Çalışma Uygulaması Süresince Çalışılmayan Günler İçin Primler SGK'ya Nasıl Bildirilir?



Kısa çalışma uygulanan işçiler adına çalışılmayan günler için SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesinin "18-Kısa Çalışma Ödeneği" olarak bildirilmesi gerekmektedir. Ancak, çalışılmayan günler için kısa çalışma ile birlikte başka bir gerekçe daha varsa bu durumda eksik gün gerekçesinin SGK'ya "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler" olarak bildirilmesi gerekmekte



İşçinin Alacağı Ödenek Miktarı Nedir?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

Her İşçi Kısa Çalışma Ödeneği Alacak mı?

Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartlarını taşıması gerekmekte

Kısa Çalışmaya Başvurmak İçin Hangi Evraklar Gerekmekte?

İşverenin; e-Devlet üzerinden gerekli alanları doldurarak başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca aynı sistem üzerinden kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerin eklenmesi yeterlidir.

- Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile

- Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler



İşveren Birden Fazla Şubesi Olması Halinde Nasıl Başvuru Yapmalı?

İşveren, her bir şubesi için e-Devlet üzerinden ayrı ayrı başvuru yapmalıdır. İşverenin İŞKUR'a kaydı yoksa sistem üzerinden kayıt olması zorunludur.



Başvuru Yaptıktan Sonra Süreç Nasıl İlerlemekte?

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

Yönetim Kurulu Kararı gerektirmeyen ve/veya Yönetim Kurulu Kararı alınmasına istinaden yapılan başvurular uygunluk tespiti yapılabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderilmekte. Müfettişlerince yapılacak uygunluk tespiti sonucunu işveren e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Kısa Çalışma Uygulamasının Başladığı Tarihte İşçinin İş Sözleşmesinin Askıda Kalma Hali Sona Ererse Kısa Çalışmadan Faydalanabilir mi?

SGK işten çıkış kodu (işçi tekrar işe başlatılacaksa), 19 (mevsim bitimi), 20 (kampanya bitimi), 30 (vize bitimi) olarak gösterilmiş olan işçilerin iş sözleşmesi askıya alınmıştır.

Kısa çalışmanın başlayacağı tarihe kadar iş sözleşmesi askıda olanların işe başlayacağı tarih, kısa çalışmanın uygulandığı döneme rastlarsa bu durumda olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler.