Uzun süreli yıllık izinler tek seferde alınabilir mi?

SORU: Kültür ve Turizm Bakanlığında 12 yıldır çalışmaktayım 60 günlük iznim var. Almanya'da bulunan kız kardeşim var. Yıllık iznimin tamamını alarak yanına gitmek istiyorum. 60 günlük iznimin tamamını almam mümkün mü?

CEVAP: Yıllık izinlerin kullanma usulü , 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." ifadesi ile düzenlenmiştir.

Diğer taraftan; Yıllık izinlerin toptan veya kısım kısım kullanılması mümkün bulunmaktadır. Yıllık izinlerin amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanmak mümkündür.Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca; Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak;

62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği,

140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği,

154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği yayımlanmıştır.

Öte yandan; 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve yıllık izinlere ilişkin olarak yayımlanan tebliğlerde en fazla kaç gün izin kullanılabileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu itibarla; amirin uygun bulması halinde birbirini izleyen 2024 ve 2025 yılların izninin toplamı olan 60 günlük izin kullanılmasına engel bulunmamaktadır.