Ziraat Bankası 500 personel alıyor

Ziraat Bankası 20 Müfettiş yardımcısı,200 uzman yardımcısı ve 100servisi görevlisi( Gişe görevlisi ) alacak ziraat katılım bankası ise 20 müfettiş yardımcısı,75 uzman yardımcısı ve 150 servis görevlisi (Gişe görevlisi) alacak . Her bir unvan için alınacak şartlar ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

ZİRAAT BANKASI 20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Ziraat Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu'nda görev almak üzere 20 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilecektir. GENEL HUSUSLAR • Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. • Çalışma ili İstanbul'dur. • Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa) 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleştirilecektir. • Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir. • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak) 3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak, 4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, 6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir), 7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

HANGİ OKUL MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK

8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İstatistik, Bankacılık, Finans, Muhasebe, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak. Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve 2 Sistem Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, 9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır

ZİRAAT BANKASI 200 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Bankamız, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 200 Uzman Yardımcısı istihdam edecektir. Uzman Yardımcıları Türkiye'nin 100 yıllık bir geleneği olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu programını tamamladıktan sonra görevlerine başlatılacaktır. Bankacılık Okulunda eğitimler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliği ile yürütülmekte olup, belirlenen eğitimleri başarı ile tamamlayan adaylar, Bankacılık alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olacaklardır.

GENEL HUSUSLAR

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. • Çalışma ili İstanbul'dur. • Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa) 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleştirilecektir. • Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir. • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak) 3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak, 4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, 6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir), 7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

HANGİ OKUL MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK!

8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim 2 Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak. Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, 9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak, 10. Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi yapacaklardır.

ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır.

ZİRAAT BANKASI 100 SERVİS GÖREVLİSİ ALACAK

ZİRAAT BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Bankamız İstanbul ilindeki Şubelerinde görevlendirilmek üzere; 100 Servis Görevlisi istihdam edilecektir. Servis Görevlisi unvanlı personel Banka ürünlerinin tanıtım, satış ve operasyon işlemlerini yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmaktadırlar. Bu personelimiz, 6 ay-1 yıl şube bankolarımızda banko asistanı görev pozisyonunda çalışacaklardır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

GENEL HUSUSLAR

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. • Çalışma ili İstanbul'dur. • Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir. Adayların atandıkları görev yerinde en az 3 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmakta olup her ne koşulda olursa olsun 3 yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamayacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları gerekmektedir. • Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 2 merkezde (İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa) 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleştirilecektir. • Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir. • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak) 3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak, 4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, 6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir), 7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

HANGİ OKUL MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK

Aktüerya Bilimleri Maliye Bankacılık Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bankacılık ve Finans Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bankacılık ve Sigortacılık Matematik Bilgi Güvenliği Teknolojisi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bilişim Sistemleri Mühendisliği Medya ve Görsel Sanatlar Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Medya ve İletişim Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Metalurji Mühendisliği Çevre Mühendisliği Meteoroloji Mühendisliği Ekonometri Muhasebe Bilgi Sistemleri Ekonomi Muhasebe ve Finans Yönetimi Ekonomi ve Finans Nanoteknoloji Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Sermaye Piyasası Finans ve Bankacılık Sigortacılık Fizik Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Gıda Mühendisliği Sigortacılık ve Risk Yönetimi Girişimcilik Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Grafik Tasarımı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Halka İlişkiler Tarım Ekonomisi Halka İlişkiler ve Tanıtım Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hidrojeoloji Mühendisliği Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Hukuk Turizm İşletmeciliği İktisat Ulaştırma Mühendisliği İletişim Uluslararası Finans ve Bankacılık İmalat Mühendisliği Uluslararası Girişimcilik İnşaat Mühendisliği Uluslararası İlişkiler İstatistik Uluslararası İşletme Yönetimi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Uluslararası İşletmecilik İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası Ticaret İşletme Uluslararası Ticaret ve Finans İşletme İktisadı Uluslararası Ticaret ve Finansman İşletme Mühendisliği Uluslararası Ticaret ve İşletmeciliği İşletme Yönetimi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Jeoloji Mühendisliği Yapay Zeka Mühendisliği Kamu Yönetimi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Yeni Medya ve İletişim Maden Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri Makine Mühendisliği Ziraat Mühendisliği

8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-1 Bölümler Tablosunda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak 2 ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, 9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak. ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ Başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır.

ZİRAAT KATILIM BANKASI DA 245 PERSONEL ALACAK

ZİRAAT Katılım Bankası istanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 75 Uzman Yardımcısı ve personel ihtiyacı bulunan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 150 Servis Görevlisi istihdam edecektir.

ZİRAAT KATILIM BANKASI 20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

ZİRAAT KATILIM BANKASI MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu'nda görev almak üzere 20 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilecektir.

GENEL HUSUSLAR

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. • Çalışma ili İstanbul'dur. • Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara, İstanbul-Anadolu, İstanbu-Avrupa) 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleştirilecektir. • Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir. • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak) 3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak, 4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, 6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir), 7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak, 8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İstatistik, Bankacılık, Finans, Muhasebe, İslam İktisadı ve Finans, İlahiyat, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Teknoloji Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak. Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili 2 / 5 bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, 9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak. ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ Başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır

ZİRAAT KATILIM BANKASI 75 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

ZİRAAT KATILIM BANKASI UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Bankamız, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 75 Uzman Yardımcısı istihdam edecektir. Uzman Yardımcıları, Katılım Bankacılığı Okulu programını tamamladıktan sonra görevlerine başlatılacaktır.

GENEL HUSUSLAR

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. • Çalışma ili İstanbul'dur. • Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa) 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleştirilecektir. • Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir. • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak) 3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak, 4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, 6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir), 7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak, 8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Bankacılık, Finans, İslam İktisadı ve Finans, İlahiyat, Muhasebe, Uluslararası Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak. 2 / 4 Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ;Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, 9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak, 10. Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi yapacaklardır. ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ Başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır.

ZİRAAT KATILIM BANKASI 150 SERVİSİ GÖREVLİSİ ALACAK

ZİRAAT KATILIM BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Bankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 150 Servis Görevlisi istihdam edilecektir. Servis Görevlisi ünvanlı personel Banka ürünlerinin tanıtım, satış ve operasyon işlemlerini yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmaktadırlar. Bu personelimiz, 6 ay-1 yıl şube bankolarımızda banko asistanı görev pozisyonunda çalışacaklardır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

GENEL HUSUSLAR

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. • Adaylar EK-1 Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller tablosunda ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir. • Servis Görevlisi ünvanlı personel, Bankamız şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.) • Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir. Adayların atandıkları görev yerinde en az 3 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmakta olup her ne koşulda olursa olsun 3 yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamayacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları gerekmektedir. • Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa) 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleştirilecektir. • Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir. • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak) 3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak, 4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, 6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir), 7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak, 2 / 5

HANGİ OKUL MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK

8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-1 Bölümler Tablosunda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak. ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ Başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır