Eşi vefat edenler dikkat!

SORU: 2004 yılında eşim iş kazası geçirdi. Kendisine sürekli iş göremezlik geliri bağlandı. Sürekli iş göremezlik geliri alırken de vefat etti. Ölüm aylığı almıyorum. Ölüm geliri aylığı alabilir miyim?

CEVAP: 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "Sürekli iş göremezlik derecesi % 50'nin altında olup ölüm geliri bağlanamayanlar" başlıklı geçici 36 ncı maddesinde " İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken, Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen ve ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması nedeniyle hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmamış sigortalıların almakta olduğu sürekli iş göremezlik gelirinin, Kanunun yürürlük tarihine kadar aylık artışlarıyla güncellenmiş tutarı, Kanunun 34 üncü ve 97 nci maddesi hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır" hükmü yer almaktadır. Sözkonusu hüküm ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altına kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların, ölümünün geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığına bağlı olmaması nedeniyle gelir bağlanmamış hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması olanağı getirilmiştir.

Bu itibarla; anılan hüküm çerçevesinde sözkonusu şartları taşıyan hak sahiplerinin 5.12. 2017 tarihinden sonra söz konusu haktan yararlanmak için sosyal güvenlik il müdürlüklerine talepte bulunmaları durumunda gelir bağlama işlemleri gerçekleştirilmektedir.