Evde el sanatlarıyla uğraşan kadınlar nasıl sigortalı olabilir?

EVDE EL SANATLARIYLA UĞRAŞAN KADINLAR İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANMAKTA?

Dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak şartıyla internet üzerinden satan kadın sigortalılar, isteğe bağlı sigortalı olabilmekte.

KERMES, FESTİVAL VE PANAYIRLARDA ÜRÜN SATANLAR DİKKAT!

Ürünleri, pazar takibi suretiyle satanlar ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satanlar da bu isteğe bağlı sigortalılık hakkından yararlanabilirler.

Bu işlerin, herhangi bir işverene tabi olmaksızın, sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapıldığının vergi dairelerinden alınacak yazılar ile kanıtlanması gerekmekte İsteğe bağlı sigortalı olanlar; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile Genel Sağlık Sigortası primi ödeyebilecek.