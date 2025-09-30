Memurun özel sektör hizmetleri nasıl değerlendirilecek?

SORU: Devlet Memuru olarak mühendis kadrosunda görev yapan personelin özel sektör hizmetlerinin tespitinde lisans eğitiminin mi yoksa yüksek lisans eğitiminin mi başlangıç alınak?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri belirlenmiştir. İlkokuldan başlayarak 6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin başlangıç derece ve kademesi gösterilmiştir. Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde yüksek öğrenim, "Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür."; lisans, "Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir."; yüksek lisans, "(Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir." şeklinde ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, Danıştay 5. Dairesinin 05.02.1998 tarihli ve E:1996/1234, K:1998/239 sayılı kararında da, "Yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ülkemizde bir meslek ve bu mesleğin unvanını alabilmenin, ancak o meslekle ilgili lisans eğitimi yapmakla mümkün olacağında kuşkuya yer bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, bir meslek veya meslek unvanını ancak lisans öğretimi sağlayabilmektedir. Buna karşılık master (yüksek lisans) öğrenimi, söz konusu bent hükmünde de belirtildiği gibi belirli bir konuda uzmanlaşmanın ilk basamağını oluşturmakta; ancak, kişilere bu eğitime göre bir meslek veya mesleki unvan sağlamamaktadır." denilmektedir..

Bu itibarla, personelin özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesinde lisans mezuniyetinin esas alınarak işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.