Emeklilikten sonra çalışanlar için SGDP primini kim ödeyecek?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirerek emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin, aylıkları kesilmeden hizmet akdiyle çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlerinden alınan primdir.

SGDP uygulaması; sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihe göre farklılık göstermekte

2008 EKİM SONRASI İLK DEFA SİGORTALI OLANLARDA DURUMU NASIL?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olan kişiler, emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başladıklarında aylıkları kesilmekte . Bu kişiler hakkında kısa vadeli, uzun vadeli ve genel sağlık sigortası primi uygulanmakta SGDP uygulanmamakta . Çalışmaları sona erdiğinde ise yeni hizmet süreleri dikkate alınarak aylıkları yeniden hesaplanmakta .

2008 EKİM ÖNCESİ SİGORTALI OLANLARDA DURUMU NASIL?

2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olanlar bakımından ise, eski kanun hükümleri çerçevesinde SGDP uygulaması devam etmekte. Bu kapsamda emekli aylığı kesilmeden çalışılabilmekte ve belirlenen oranlarda SGDP kesilmekte.

SGDP PRİMİNİ KİM ÖDEYECEK ?

4/1-(a) kapsamında hizmet akdiyle çalışan emekliler için prime esas kazanç üzerinden alınan %32 oranındaki SGDP'nin ödenmesinden işveren sorumlu. Emekli aylığından ayrıca destek primi kesilmemekte

SGDP KİMLERDEN KESİLMİYOR?

Bazı kişiler hakkında SGDP uygulanmamaktadır. Bunlar arasında:

• Tarımsal faaliyette bulunan emekliler,

• Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalışan Türk işçileri,

• Kamu kurumlarında çalışmaya başlayan bazı emekliler,

• Kanunlarda istisna kapsamında yer alan kişiler bulunmakta.

YURTDIŞI BORÇLANMASIYLA EMEKLİ OLANLARIN DURUMU NASIL OLACAK?

3201 sayılı Kanun kapsamında yurtdışı hizmet borçlanması yaparak emekli olan kişiler için de 19/6/2012 tarihinden itibaren SGDP kapsamında çalışma imkanı sağlanmıştır

SGDP SÜRELERİ EMEKLİLİĞE KATILIR MI?

SGDP kapsamında geçen çalışma süreleri; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları açısından sigortalılık süresi sayılmamakta, hizmet birleştirmesinde dikkate alınmamakta ve ödenen primler toplu olarak geri verilmemekte. Ancak iş kazası ve meslek hastalığı sigortası bakımından hak sağlamakta.

