İETT memur alımı yapacak: KPSS 70 puan şartı, başvurular 26 ekim’de başlayacak

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam etmek üzere açıktan atama yoluyla memur alacak. Adayların ilanda belirtilen öğrenim şartlarını taşıması ve 2026 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması gerekecek.

İETT Kaç Memur Alacak?

İETT' 44 memur alımı yapılacak.Alım kapsamında 4 bilgisayar işletmeni, 1 muhasebeci, 1 psikolog ve 38 mühendis istihdam edilecek. Tüm kadrolara kadın ve erkek adaylar başvurabilecek

38 Mühendis Alınacak

İETT'nin en fazla personel alacağı alan mühendislik olacak. Toplam 38 mühendis kadrosu için farklı lisans programlarından mezun adaylar başvuru yapabilecek.Bilgisayar ve yazılım alanları için 5, çevre mühendisliği için 1, elektrik mühendisliği için 2, elektrik-elektronik ve ilgili mühendislik programları için 9, endüstri ve ilgili mühendislik programları için 6, gıda alanında 1, harita ve geomatik alanlarında 2, inşaat mühendisliği için 2 ve makine alanındaki mühendislik programları için 10 kişilik kadro bulunuyor.

KPSS'den En Az 70 Puan Almak Gerekiyor

Bütün kadrolarda 2026 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan şartı aranacak.Bilgisayar işletmeni kadrolarına başvuracak adayların ilanda belirtilen lisans programlarından mezun olmalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olması veya mezun oldukları okulda bilgisayar dersi gördüklerini belgelemesi gerekecek

Başvurular 26 Ekim'de Başlayacak

İETT memur alımı için başvurular 26 Ekim 2026'da başlayacak ve 2 Kasım 2026'da sona erecek.Adaylar başvurularını elektronik ortamda e-Devlet üzerinden İETT iş başvurusu hizmetini kullanarak yapacak. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekecek. Eksik bilgi veya belgeyle yapılan ya da ilan şartlarını taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylar şartlarını taşıdıkları yalnızca bir kadroya başvurabilecek. Elektronik başvurusunu tamamlayan adaylardan gerekli bilgi ve belgeler e-Devlet üzerinden temin edileceği için ayrıca fiziki evrak teslimi istenmeyecek.

Her Kadro İçin 5 Katı Aday Sözlü Sınava Çağrılacak

Başvuruların ardından adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak. İETT, en yüksek puanlı adaydan başlayarak her unvan için boş kadro sayısının beş katı kadar adayı sözlü sınava çağıracak.Sınava çağrılacak son adayla aynı KPSS puanına sahip diğer adaylar da sözlü sınava katılabilecek.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve zamanı 9 Kasım 2026'da İETT'nin internet sitesinde açıklanacak.

Sözlü Sınav 16 Kasım'da Başlayacak

Sözlü sınavlar 16 Kasım-11 Aralık 2026 tarihleri arasında saat 09.30'dan itibaren İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Tünel-Beyoğlu'ndaki binasında yapılacak.Adaylara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularının yanı sıra başvurdukları kadroya ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yetenek alanlarından sorular yöneltilecek.

Sözlü Sınavdan En Az 60 Puan Almak Gerekiyor

Sözlü sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Adayın başarılı sayılabilmesi için sınav kurulu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekecek.Atamaya esas başarı puanı ise adayın sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak. Başarı puanlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek. İETT, kadro sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirleyecek

Haber Girişi Baki Sancak - Editör