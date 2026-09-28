İstanbul Üniversitesi 23 Sağlık Teknikeri Alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında üniversite birimlerinde istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alacak.

Adayların ilgili ön lisans programlarından mezun olması ve 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alması gerekecek.

Hangi Alanlarda Personel Alınacak?

İstanbul Üniversitesi toplam 23 sağlık teknikeri istihdam edecek.

Üniversite 4 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 1 tıbbi laboratuvar teknikeri, 2 patoloji teknikeri, 5 anestezi teknikeri ve 11 tıbbi görüntüleme teknikeri alacak.

Adayların başvuracakları pozisyona göre ilanda belirtilen ön lisans programlarından mezun olması gerekecek.

KPSS'den En Az 60 Puan Almak Gerekiyor

Personel alımında 2024 KPSS P93 puanı esas alınacak. Adayların ilgili puan türünden en az 60 puan almış olması gerekecek.

Ayrıca adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaması şartı aranacak. Göreve başlayan personelin haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birim tarafından belirlenecek ve çalışma saatleri gece görevini de kapsayabilecek.

Yazılı ve Sözlü Sınav Yapılmayacak

İstanbul Üniversitesi personel seçiminde yazılı veya sözlü sınav yapmayacak.

İlanda belirtilen bütün şartları taşıyan adaylar, 2024 KPSS puanlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralanacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday belirlenecek.

Üniversite bu alımda yedek aday belirlemeyecek. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi durumunda doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak. Eşitliğin yine bozulmaması halinde kura çekilecek.

Başvurular 5 Ekim'de Sona Erecek

Başvurular 21 Eylül 2026'da başladı ve 5 Ekim 2026 saat 13.00'te sona erecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "İstanbul Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden çevrimiçi olarak yapacak.

Şahsen ve Posta Yoluyla Başvuru Kabul Edilmeyecek

İstanbul Üniversitesi, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuruları kabul etmeyecek. Adayların çevrimiçi başvurularını eksiksiz ve hatasız şekilde tamamlaması gerekecek.

Her aday ilan edilen pozisyonlardan yalnızca bir unvana başvurabilecek. Diploma veya geçici mezuniyet bilgisi ile KPSS sonucu sistem tarafından otomatik alınırken, barkodlu SGK hizmet dökümü ve nüfus kayıt örneği aday tarafından sisteme yüklenecek.

Sonuçlar En Geç 10 İş Günü İçinde Açıklanacak

Üniversite, yerleştirme sonuçlarını başvuruların sona ermesinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde açıklayacak.

Adaylar sonuçları İstanbul Üniversitesinin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ile işe başlama zamanı ve yerine ilişkin bilgiler de üniversitenin internet sitesinde yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı veya sözlü tebligat yapılmayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör