Belediyede çalışan diş tabibi ve ebeler fiili hizmet süresi zammından yararlanabilir mi?

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinde, "Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz. Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi zammı uygulanır. ..." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan; Mezkûr maddenin "Kapsamdaki İşler/İşyerleri" bölümünün 20 nci sırasında, "İnsan sağlığına ilişkin işler"de çalışanlardan "11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar"ın bu haktan yararlanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca; 27.9.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen fiili hizmet süresi zammı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bununla birlikte; konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.6.2026 tarihli ve E-78846136-010.99-143791561 sayılı görüş yazısında, "İnsan sağlığına ilişkin işlerde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılmaları ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmaları dolayısıyla iki koşulun bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.9.2026 tarihli ve E-73686883- 045-319568272 sayılı görüş yazısında ise, "5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına 20 sıra numarası ile eklenen bu bent ile kapsama alınanlardan hangi unvanlarda görev yapanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları Bakanlığımızca Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmiştir. Gönderilen meslekler listesinde "diş tabibi" ve "ebe" yer almaktadır. Bu minvalde diş tabibi ve ebe sağlık meslek mensubu sayılmakla birlikte fiilen koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmayanlar ile yine sağlık meslek mensubu sayılmakla birlikte işin kontrol, denetim ve idareciliğin gerektirdiği gözlem ve benzeri amaçlarla kısa süreli çalışmaları halinde fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılamayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle bahse konu kişilerin bağlı bulunduğu kurum idaresi tarafından yukarıda yer alan mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilmesi ayrıca sağlık hizmetinde fiilen çalıştığı gün sayısının da göz önünde bulundurularak hesaplamanın Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmesi hususunda;" denilmek suretiyle konuya açıklama getirilmiştir.

Bu itibarla, Belediyede 657 sayılı Kanuna tabi olarak diş tabibi ve ebe kadrolarında görev yapan sağlık personeli hakkında, fiili hizmet süresi zammına ilişkin yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör