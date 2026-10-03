TTK 57 daimi işçi alacak: lise mezunları da başvurabilecek, kura tarihi belli oldu

TTK bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu'na tabi daimi işçi statüsünde istihdam edilecek personeller için başvurular Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla alınacak. Başvuran adaylar arasından işe alınacak kişilerin belirlenmesi amacıyla 20 Ekim 2026 tarihinde elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek.

TTK 57 İşçi Alımı Kadro Dağılımı

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılacak 57 kişilik işçi alımında en yüksek kontenjan mekanizasyon-pres işçisi ve mekaniker kadrolarına ayrıldı.

Mekanizasyon-Pres İşçisi: 18 kişi

Mekaniker (Kompresör): 16 kişi

Şoför-Yük Taşıma: 9 kişi

Kaynakçı: 5 kişi

Kuvvetli Akım Tesisatçısı: 2 kişi

Tren Makinisti (Demiryolu): 2 kişi

Vinç Operatörü: 2 kişi

Gemici: 2 kişi

Numuneci (Maden Ocağı): 1 kişi

Toplamda 57 daimi işçi istihdam edilecek.

TTK İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman?

TTK işçi alımı başvuruları 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla alınacak.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından işe alınacak işçilerin belirlenmesi amacıyla 20 Ekim 2026 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacak.

TTK İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

TTK bünyesinde çalışmak isteyen adayların T.C. vatandaşı olması gerekiyor.Adayların son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla ise 32 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor.Başvuracak adayların ayrıca Zonguldak ilinde ikamet etmesi, başvurdukları meslek için belirlenen öğrenim şartlarını taşıması ve istenen mesleki belgelere son başvuru tarihi itibarıyla geçerli şekilde sahip olması gerekiyor.

Lise Mezunlarının Başvurabileceği Kadrolar Bulunuyor

TTK işçi alımında en az lise ve dengi okul mezunlarının başvurabileceği pozisyonlar da bulunuyor.Şoför-Yük Taşıma kadrosuna 9 kişi alınacak. Bu pozisyona başvuracak adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması gerekiyor. Adaylardan ayrıca CE ve D sınıfı sürücü belgesi ile SRC-2 ve SRC-4 sertifikaları isteniyor. Belgelerin son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması gerekiyor.Şoför olarak alınacak personel, kurumun yerüstü işyerlerinde Nakliyat İşçiliği alanında çalıştırılacak.

Gemici Kadrosuna 2 İşçi Alınacak

TTK bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 gemici alınacak. Bu kadro için en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekiyor.

Adayların Gemici Yeterliliği ve Gemiadamı Olur Sağlık Raporuna sahip olması gerekiyor. Ayrıca denizde kişisel can kurtarma teknikleri, temel ilkyardım, yangın önleme ve yangınla mücadele, kişisel emniyet ve sosyal sorumluluk, can kurtarma araçlarını kullanma ve seyir vardiyası tutma eğitimlerine ilişkin gerekli belgeler isteniyor.

Adayların yeterlilikleriyle ilgili güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara sahip olmalarının yanı sıra en az 6 ay deniz hizmeti tecrübesini de belgelendirmeleri gerekiyor.

En Fazla Alım Mekanizasyon-Pres İşçisi Kadrosuna

İşçi alımında en fazla kontenjan Mekanizasyon-Pres İşçisi kadrosuna ayrıldı. Bu alanda toplam 18 kişi istihdam edilecek.

Adayların mesleki lise ve dengi okulların Makine Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi veya Metal Teknolojisi alanı ve dallarından birinden mezun olması gerekiyor.

Personel kurumun yerüstü işyerlerinde Mekanizasyon İşçiliği alanında çalıştırılacak, gerekli hallerde yeraltı işyerlerinde de görevlendirilebilecek.

16 Mekaniker Alınacak

Mekaniker (Kompresör) kadrosuna toplam 16 kişi alınacak. Adayların mesleki lise ve dengi okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi veya Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı ve dallarından birinden mezun olması gerekiyor.

Bu kadroda istihdam edilen personel yerüstü işyerlerinde Kompresör Cihaz Kullanım-Bakım ve Tamir İşçiliği alanında çalıştırılacak. Gerekli hallerde yeraltı işyerlerinde de görev verilebilecek.

Kaynakçı Kadrosuna 5 Kişi Alınacak

TTK bünyesinde 5 kaynakçı istihdam edilecek. Adayların mesleki lise ve dengi okulların Metal Teknolojisi alanı ve dallarından birinden mezun olması gerekiyor.

Personel kurumun yerüstü işyerlerinde Kaynakçılık alanında çalıştırılacak, gerekli hallerde yeraltı işyerlerinde de görevlendirilebilecek.

Kuvvetli Akım Tesisatçısı Alımında EKAT Şartı

Kuvvetli Akım Tesisatçısı kadrosuna 2 kişi alınacak. Başvuracak adayların mesleki lise ve dengi okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından birinden mezun olması gerekiyor.

Ayrıca adayların başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlardan alınmış Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesine (EKAT) sahip olması gerekiyor.

Tren Makinisti Alımı Yapılacak

TTK, 2 Tren Makinisti (Demiryolu) alacak. Adayların ilanda belirtilen Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi veya Makine ve Tasarım Teknolojisi alanlarından birinden mezun olması gerekiyor.

Adaylardan ayrıca Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir demiryolu eğitim merkezinden alınmış Tren Makinist Ehliyeti ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu isteniyor.

Vinç Operatörü ve Numuneci Alımı da Yapılacak

Vinç Operatörü kadrosuna 2 kişi alınacak. Adayların mesleki lise ve dengi okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından birinden mezun olması gerekiyor.

Numuneci (Maden Ocağı) kadrosuna ise 1 kişi alınacak. Bu pozisyon için mesleki lise ve dengi okulların Kimya Teknolojisi alanı ve dallarından birinden mezuniyet şartı bulunuyor.

Kurada İsmi Çıkanlar Doğrudan İşe Başlayamayacak

Elektronik kurada adayın isminin çıkması tek başına işe girme hakkı sağlamayacak.

Kura sonrasında asil adaylar ve sırası gelen yedek adaylar için belge kontrolü yapılacak. Başvuru için istenen diploma ve belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmadığı belirlenen adaylar işe alınmayacak.

Ayrıca adayların TTK Beden Gücü Yönergesine göre gerçekleştirilecek sağlık muayenesini geçmesi ve arşiv araştırması sonucunda işe girmesine engel bir durumunun bulunmaması gerekiyor.

TTK İşçi Alımı Kurası 20 Ekim'de

Başvuruların 9 Ekim'de tamamlanmasının ardından 20 Ekim 2026 tarihinde elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kura sonrasındaki belge kontrolü tarihleri ve işçi alımıyla ilgili diğer bilgiler Türkiye Taşkömürü Kurumunun internet sayfası üzerinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör