Mahkeme kararıyla memuriyete dönenlerin yıllık izin hakkı var mı?

Mahkeme Kararıyla Göreve İade Edilen Memurların Yıllık İzin Hakkı

Kamu görevinden ihraç edilen ve daha sonra mahkeme kararıyla görevine iade edilen devlet memurlarının, görevlerinden ayrı kaldıkları yıllara ilişkin yıllık izin haklarının bulunup bulunmadığı merak edilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 102'nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."hükmü, 103'üncü maddesinde ise; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü yer almaktadır.

Göreve İade Edilen Memurların Geçmiş Yıllara Ait İzinleri Ne Olur?

Yargı organlarınca verilen iptal kararlarının uygulanması zorunlu olup ilgililer hakkında tesis edilen görevden çıkarma, görevden çekilmiş sayılma veya benzeri işlemlerin mahkeme kararıyla iptal edilmesi hâlinde, iptal edilen işlemin tesis edildiği tarihten itibaren hukuki sonuçlarının ortadan kalkacağı ve ilgilinin işlem hiç tesis edilmemiş gibi değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir.

Bu çerçevede, mahkeme kararıyla görevine iade edilen personelin, görevinden ayrı kaldığı dönemde de memuriyet statüsünün devam ettiği kabul edilmekle birlikte, yıllık izinlerin kullanılmasına ilişkin olarak 657 sayılı Kanun'un 103'üncü maddesinde yer alan özel hükmün uygulanması gerekmektedir. Anılan hüküm uyarınca, göreve iade edilen memurların cari yıl ile bir önceki yıla ait yıllık izin haklarından yararlanmaları mümkün olmakla birlikte, daha önceki yıllara ait kullanılmayan yıllık izin hakları düşmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumunun Yıllık İzin Konusundaki Kararı

Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumunun 14.11.2022 tarihli ve 2022/7981 başvuru numaralı kararında da konuya ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Söz konusu kararda, görevden ihraç işleminin yargı kararıyla ortadan kalkması nedeniyle ilgililerin görevlerinden uzak kaldıkları süre boyunca görevlerinin başındaymış gibi değerlendirilmeleri gerektiği, ancak 657 sayılı Kanun'un 103'üncü maddesi uyarınca göreve yeniden başlanan yıl ile bir önceki yıl dışındaki yıllara ait kullanılmayan yıllık izinlerin talep edilemeyeceği değerlendirilmiştir.

Bu itibarla; mahkeme kararıyla memuriyete iade edilen personelin, görevinden ayrı kaldığı yılların tamamına ait yıllık izinleri kullanması mümkün olmayıp, 657 sayılı Kanun'un 103'üncü maddesi gereğince yalnızca göreve yeniden başladığı yıl ile bir önceki yıla ait kullanılmamış yıllık izin haklarından yararlanması mümkündür.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör