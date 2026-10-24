Kültür ve Turizm Bakanlığı 162 Sözleşmeli Kütüphaneci Alacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında toplam 162 sözleşmeli kütüphaneci istihdam edecek.Personel alımları, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2'nci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek. Alımlarda adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılacak. Nihai başarı sıralaması ise sözlü sınav puanına göre belirlenecek.

KÜTÜPHANECİ ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Bakanlığın sözleşmeli kütüphaneci alımına başvuracak adayların aşağıdaki bölümlerin herhangi birinden lisans düzeyinde mezun olmaları gerekiyor:

Bilgi ve Belge Yönetimi

Kütüphanecilik

Arşivcilik

Dokümantasyon ve Enformasyon

Bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar da başvurabilecek.

Ayrıca adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor.

Adayların son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları ve ilanda belirtilen diğer genel şartları karşılamaları gerekiyor.

KÜTÜPHANECİ ALIMINDA KPSS ŞARTI NEDİR?

Başvuru yapacak adayların 2026 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Ancak KPSS'den 70 ve üzeri puan almak doğrudan atama hakkı sağlamayacak. Adaylar, başvurdukları il esas alınarak KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere sıralanacak. Her il için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.Son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip olan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecek.

HANGİ İLLERE KAÇ KÜTÜPHANECİ ALINACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 162 sözleşmeli kütüphaneci alımı farklı illerde gerçekleştirilecek.

En fazla kütüphaneci alımı 9 kişilik kontenjanla Konya iline yapılacak. Ankara, İstanbul ve Diyarbakır için 6'şar kişilik kontenjan ayrılırken Artvin, Isparta, Kahramanmaraş, Çorum ve Trabzon'a 5'er kütüphaneci alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 162 Sözleşmeli Kütüphaneci Alımı İl Kontenjanları

Sıra İl Kontenjan 1 Adana 1 2 Adıyaman 2 3 Afyonkarahisar 3 4 Ağrı 1 5 Aksaray 1 6 Ankara 6 7 Antalya 3 8 Artvin 5 9 Aydın 2 10 Balıkesir 3 11 Batman 4 12 Bayburt 1 13 Bilecik 1 14 Burdur 1 15 Bursa 2 16 Çankırı 3 17 Çorum 5 18 Denizli 4 19 Diyarbakır 6 20 Düzce 1 21 Edirne 1 22 Elazığ 2 23 Erzincan 2 24 Erzurum 4 25 Eskişehir 3 26 Gaziantep 2 27 Gümüşhane 3 28 Hakkari 1 29 Hatay 3 30 Iğdır 1 31 Isparta 5 32 İstanbul 6 33 İzmir 3 34 Kahramanmaraş 5 35 Karabük 1 36 Karaman 2 37 Kars 1 38 Kastamonu 3 39 Kayseri 1 40 Kırıkkale 1 41 Kırklareli 1 42 Kırşehir 1 43 Kocaeli 1 44 Konya 9 45 Kütahya 1 46 Malatya 2 47 Manisa 3 48 Mersin 3 49 Muğla 1 50 Muş 2 51 Nevşehir 4 52 Ordu 3 53 Osmaniye 2 54 Rize 1 55 Sakarya 1 56 Samsun 1 57 Sinop 2 58 Sivas 3 59 Şanlıurfa 1 60 Şırnak 2 61 Tekirdağ 1 62 Tokat 2 63 Trabzon 5 64 Tunceli 1 65 Uşak 1 66 Yozgat 2 67 Zonguldak 1 TOPLAM 162

Adaylar yalnızca bir il için başvuruda bulunabilecek. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Atanmaya hak kazanan adaylar, yerleştirildikleri ilin merkez ve ilçelerinde bulunan Bakanlık hizmet birimlerine atanabilecek.

KÜTÜPHANECİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli kütüphaneci alımı başvuruları 2 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 16 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Başvurular elektronik ortamda, e-Devlet Kapısı üzerinden Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım (Kültür ve Turizm Bakanlığı) hizmeti veya Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden onaylamaları ve başvuru işlemlerinin tamamlandığını kontrol etmeleri gerekiyor. Başvurunun eksiksiz ve ilanda belirtilen şartlara uygun yapılmasından, gerekli belgelerin sisteme yüklenmesinden adaylar sorumlu olacak.

KÜTÜPHANECİ ALIMINDA SÖZLÜ SINAV YAPILACAK MI?

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, kütüphaneci alımında sözlü sınav uygulanacak.

Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda değerlendirme kriterleri şu şekilde olacak:

Değerlendirme kriteri Puan Doğrudan alan bilgisi (1 soru) 20 Detaylı alan bilgisi ve becerisi (1 soru) 30 Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği 10 Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 10 Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10 Genel yetenek ve genel kültürü (1 soru) 10 Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (1 soru) 10 TOPLAM 100

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkanı ve üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek. Sözlü sınav başarı puanlarının eşit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan almak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için kazanılmış hak oluşturmayacak.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının resmî internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçları da aynı adreslerden duyurulacak. Atanmaya hak kazanan asıl adayların ilan edilecek süre içerisinde başvuruda bulunmamaları veya aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine yedek adaylardan başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3'üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından yayımlanan ilan tebliğ niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör