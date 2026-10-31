Kamuda sınavsız müdür atamalarına yeni düzenleme! 3 yıl görev şartı getirildi

31 Ekim 2026 tarihli ve 33416 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeyle, görevde yükselme sınavına tabi olmayan yönetici kadrolarında bulunmuş personelin, görevde yükselme sınavına tabi müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına sınavsız atanabilmesi için üç yıllık görev süresi şartı getirildi.

SINAVSIZ MÜDÜR ATAMALARINDA 3 YIL ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre, görevde yükselme sınavına tabi olmayan müdür, müdür yardımcısı ve bunlara denk veya daha üst yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunmuş olanların, görevde yükselme sınavına tabi müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına sınavsız atanabilmeleri için ilgili yöneticilik görevlerinde kesintisiz en az üç yıl asaleten ve fiilen çalışmış olmaları gerekecek.

Böylece yalnızca yönetici unvanına atanmış olmak, görevde yükselme sınavına tabi kadrolara sınavsız geçiş için yeterli olmayacak. Personelin belirtilen görev süresi şartını da karşılaması aranacak.

KISA SÜRELİ YÖNETİCİLİKLE SINAVSIZ ATAMALARA SINIRLAMA

Yeni düzenleme, kamu kurumlarında kısa süreli yöneticilik görevlerinin ardından görevde yükselme sınavına tabi müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına sınavsız geçiş yapılmasına süre yönünden sınırlama getiriyor.

Buna göre, görevde yükselme sınavına tabi olmayan bir yönetici kadrosuna atanarak kısa süre görev yapan personel, yalnızca bu atamaya dayanarak sınavla girilmesi gereken müdür veya müdür yardımcılığı kadrolarına sınavsız geçemeyecek.

Birkaç günlük veya birkaç aylık yöneticilik görevi, yeni düzenlemede öngörülen üç yıllık süre şartını karşılamak için yeterli olmayacak.

SINAVSIZ ATAMALARDA DİĞER ŞARTLAR DA ARANACAK

Yönetmelik değişikliğine göre, sınavsız atamalarda yalnızca üç yıllık yöneticilik süresinin tamamlanması yeterli olmayacak. Atanılacak kadro veya pozisyon için öngörülen diğer şartların da taşınması gerekecek. Ancak düzenlemede, alt görevlerdeki çalışma sürelerine ilişkin şartlar bu kapsamın dışında tutuldu.

Buna göre, ilgili yönetici kadrolarında üç yıllık görev şartını sağlayan personelin atamalarında, alt görevlerdeki çalışma süresi şartı hariç olmak üzere diğer şartlar aranacak.

VEKâLETEN YAPILAN GÖREVLER VE KESİNTİLİ SÜRELER SAYILACAK MI?

Yeni düzenlemeyle, sınavsız atamalarda en az üç yıl kesintisiz, asaleten ve fiilen görev yapma şartı getirildi. Buna göre, vekâleten yürütülen yöneticilik görevleri asaleten görev yapma şartını karşılamayacak. Ayrıca, aralarında kesinti bulunan görev sürelerinin birleştirilerek üç yıllık şartın tamamlanması da mümkün olmayacak.

YÖNETMELİĞE EKLENEN MADDENİN TAM METNİ

"EK MADDE 5- Görevde yükselme sınavına tabi olmayan müdür ve müdür yardımcısı unvanlı kadro ve pozisyonlar ile bunlara denk kadro veya pozisyonlarda ya da daha üst yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunmuş olanların, bu Yönetmelik kapsamında yer alan müdür ve müdür yardımcısı kadro ve pozisyonları ile bunlara denk kadro veya pozisyonlara görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın genel hükümlere göre atanabilmeleri için alt görevlerdeki çalışma süreleri hariç olmak üzere ilgili şartların taşınması ve söz konusu görevlerde kesintisiz en az üç yıl asaleten ve fiilen görev yapılmış olması koşulu aranır."

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni düzenlemeyle, görevde yükselme sınavına tabi olmayan yönetici kadrolarından görevde yükselme sınavına tabi müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak sınavsız atamalarda üç yıllık kesintisiz, asaleten ve fiilen görev yapma şartı uygulanacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör